Жители региона, переболевшие COVID-19, получат возможность пройти реабилитацию в санатории

Соответствующий законопроект вынесен на сессию Законодательного собрания в первом чтении комитетом по охране здоровья и социальной политике в рамках изменения в краевой закон «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае».

Этот закон позволяет работающим гражданам получить медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных организациях после лечения ряда серьёзных заболеваний в условиях стационара. Документ предлагает расширить этот перечень, включив в него помимо пациентов, перенёсших острый инфаркт миокарда, операции на сердце, острое нарушение мозгового кровообращения, также людей, у которых течение коронавирусной инфекции протекало с тяжёлыми осложнениями.

Появление новой льготной категории обусловлено большим количеством пациентов, у которых лечение COVID-19 было осложнено пневмонией. Осложнённое течение заболевания может привести к нарушению функций жизненно важных органов, стойким расстройствам дыхательной функции.

По мнению Марины Бичуриной, заместителя министра здравоохранения края, данный законопроект поможет оптимизировать результаты медицинской помощи, улучшить качество жизни людей и уменьшить число случаев первичной инвалидности.

Реабилитация будет проходить за счёт средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования, это поможет обеспечить реабилитационной медицинской помощью не менее 25% пациентов. На медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях в бюджете фонда обязательного медстрахования предусмотрено 230 миллионов рублей, ещё свыше 16 миллионов заложено в бюджете Красноярского края.