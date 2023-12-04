Жители регионов Арктической зоны смогут принять участие в программе «Дальневосточная ипотека»

Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет; молодые супруги не старше 35 лет; одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно; люди, получившие земельные участки по программе «Гектар»; а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет 6 млн рублей.

Данное решение принято по поручению президента.