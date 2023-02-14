Жители Таймыра напишут этнодиктант на языках коренных малочисленных народов

Тема этнодиктанта - «Фольклорные герои моего народа». В фольклорных текстах северных народов ярко отражены история, культурные традиции, связанные с их обычаями, образом жизни, мировоззрением. Главными героями фольклора выступают как духи и божества, являющиеся воплощением сил добра и зла, так и богатыри эпоса, мифов, легенд, представленные в образе сильных, могущественных главных героев произведения.

Площадки этнодиктанта откроются в библиотеках, школах, учреждениях культуры. Диктант могут написать школьники, учащиеся средних и высших учебных заведений как владеющие родным языком, так и начинающие изучать его. Также принять участие могут учителя родного языка и воспитатели дошкольных образовательных организаций, языковые активисты, сотрудники научно-исследовательских институтов, учреждений культуры, книжных издательств, а также все желающие.

Этнодиктант прочитают лекторы-эксперты и преподаватели родных языков, ученые-североведы, научные сотрудники ИЛИ РАН, а также активные носители родных языков.

Акция стартует сегодня, 14 февраля, и завершится 21 февраля, в Международный день родного языка.

Написать диктант можно будет в Городском центре народного творчества города Дудинки, Таймырском колледже, Таймырском МКОУ «Новинская начальная школа - детский сад», администрации сельского поселения Хатанга, Дудинской средней школе № 7.