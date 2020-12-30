МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жители всей страны смогут посмотреть на кремлёвскую ёлку

Жители всей страны смогут посмотреть на кремлёвскую ёлку

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Жители всей страны смогут посмотреть на кремлёвскую ёлку

Жители всей страны смогут посмотреть на кремлёвскую ёлку

В новогодний вечер юные зрители смогут насладиться традиционным новогодним представлением в Государственном Кремлёвском дворце.

Из-за действующих ограничений зрителей в зале не будет. Праздник пройдёт в режиме онлайн.

Трансляцию праздника можно посмотреть на федеральном детско-юношеском канале «Карусель» 31 декабря по московскому времени.

Повторные показы планируются 7 января 2021 года в 19.30, и 13 января 2021 года в 17.00 по московскому времени.

Текст Ольга Ананских
Фото из открытых источников
30 декабря в 11:00 440
Крёмлевская ёлкаНовый год
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