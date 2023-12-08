Жителя Дудинки обвинили в передаче поддельного документа

По данным правоохранителей, 38-летний северянин хотел передать одному из местных жителей поддельное удостоверение о прохождении обучения по рабочей специальности стропальщика.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Транспортная полиция напоминает: «Внесение любых изменений в удостоверения или иные официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, в целях их дальнейшего использования, преследуются законом».