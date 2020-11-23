МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителя Дудинки подозревают в браконьерстве

Жителя Дудинки подозревают в браконьерстве

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Жителя Дудинки подозревают в браконьерстве

Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России остановили снегоход и обнаружили незаконный улов.

Жителя Дудинки подозревают в браконьерствеЖителя Дудинки подозревают в браконьерствеЖителя Дудинки подозревают в браконьерстве

Во время рейда, который проводили сотрудники транспортной полиции, для проверки был остановлен снегоход, которым управлял 58-летний житель Дудинки. В прицепных санях сотрудники нашли шесть мешков рыбы белых пород. В ходе расследования выяснили, что мужчина в течение нескольких дней выловил 231 экземпляр рыбы на Енисее.

На данный момент специалисты природоохранного ведомства оценивают ущерб, который мужчина причинил природному промыслу. Добыча, сети и снегоход изъяты. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, после которой будет принято решение о привлечении гражданина к установленной законом ответственности.

23 ноября в 16:25 340
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