Жителя Дудинки подозревают в браконьерстве

Во время рейда, который проводили сотрудники транспортной полиции, для проверки был остановлен снегоход, которым управлял 58-летний житель Дудинки. В прицепных санях сотрудники нашли шесть мешков рыбы белых пород. В ходе расследования выяснили, что мужчина в течение нескольких дней выловил 231 экземпляр рыбы на Енисее.

На данный момент специалисты природоохранного ведомства оценивают ущерб, который мужчина причинил природному промыслу. Добыча, сети и снегоход изъяты. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, после которой будет принято решение о привлечении гражданина к установленной законом ответственности.