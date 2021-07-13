МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителя Дудинки задержали за ложный донос

Жителя Дудинки задержали за ложный донос

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Жителя Дудинки задержали за ложный донос

Как сообщили в Таймырском ОМВД, 37-летний житель Дудинки обратился в полицию с заявлением о краже телефона из его квартиры. Сумма материального ущерба составила около 11 тысяч рублей.

Жителя Дудинки задержали за ложный донос

При оформлении заявления мужчину предупредили, что за заведомо ложные показания ему грозит уголовная ответственность. В ходе доследственной проверки полицейские установили, что он, мягко говоря, лукавит. После опроса свидетелей выяснилось, что мужчина сам отдал телефон сожительнице в счёт долга, а затем обвинил её в краже.

В отношении доносчика возбудили уголовное дело. После окончания расследования оно было передано в суд, который признал мужчину виновным. Ближайшие полгода ему придётся провести в колонии-поселении.

Фото из открытых источников
13 июля в 12:10 530
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