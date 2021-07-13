Жителя Дудинки задержали за ложный донос

При оформлении заявления мужчину предупредили, что за заведомо ложные показания ему грозит уголовная ответственность. В ходе доследственной проверки полицейские установили, что он, мягко говоря, лукавит. После опроса свидетелей выяснилось, что мужчина сам отдал телефон сожительнице в счёт долга, а затем обвинил её в краже.

В отношении доносчика возбудили уголовное дело. После окончания расследования оно было передано в суд, который признал мужчину виновным. Ближайшие полгода ему придётся провести в колонии-поселении.