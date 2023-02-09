Жителям края приглашают рассказать о путешествии своей мечты по России

Конкурс проводится в четыре этапа. Срок подачи заявок на первый этап до 27 февраля. Участники должны написать небольшой, но развёрнутый рассказ на тему «Куда вы мечтаете отправиться в России и почему?», опубликовать свою идею необходимо под записью в сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке и добавить специальные хештеги. Так, если конкурсант мечтает побывать в Красноярском крае, необходимо указать хештеги: #БЧП #МаршрутПостроен24. Главными критериями оценки будут являться оригинальность локации, нестандартный подход и количество лайков.

Второй этап конкурса пройдёт с 28 февраля по 13 марта. Всем желающим предлагается создать креативные подборки по рубрикам:

– «Посмотри» ⎯ топ-мест для посещения в регионе;

– «Попробуй» ⎯ топ-заведений с кухней региона;

– «Помоги» ⎯ топ-идей для общественно-полезных дел в регионе;

– «Зажги» ⎯ топ-досуга, которым можно заняться в регионе.

Свои идеи нужно будет разместить на личной странице ВКонтакте с хештегами #Маршрутпостроен с кодом региона, #Бчпсовет и #Большечемпутешествие. Так же как и в первом этапе, авторы 100 лучших подборок получат сертификаты на путешествие по России. Отдельно будут отмечены особо оригинальные подборки в каждой из четырёх рубрик.

Третий этап конкурса станет командным и пройдёт с 14 марта по 2 апреля. Эксперты по путешествиям из 20 лучших регионов (на основе подборок со второго этапа) создадут свои варианты путешествия по маршруту и представят на общее голосование в виде презентаций и видеороликов.

В финале пройдет голосование за лучшей маршрут, созданный в рамках третьего этапа. На официальной страничке сообщества АНО «Больше, чем путешествие» каждый желающий сможет отдать свой голос за лучший, по его мнению, проект с 3 по 10 апреля. Впоследствии будут определены 10 лучших маршрутов, а 50 участников, чьи идеи войдут в конкурсные маршруты, смогут отправиться по ним в путешествие по России.

Конкурс проводит Росмолодёжь совместно с АНО «Больше, чем путешествие».