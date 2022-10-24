Жителям Красноярья предлагают поделиться предложениями по развитию туризма в регионе

Организаторы голосования ждут от посетителей портала пожеланий по благоустройству новых объектов, а также мнений о том, чего не хватает региону для развития внутреннего туризма. Кроме этого, они просят рассказать, часто ли жители края путешествуют по городам региона в туристических целях и какие природные объекты вызывают наибольший интерес.

Принять участие в опросе можно до 31 декабря. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью учётной записи «Госуслуг».