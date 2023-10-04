Жителям Красноярья предлагают признаться в любви своим мамам

«Конкурс «Мама – это целый мир» проходит в рамках нацпроекта «Демография» для укрепления семейных связей, бережного отношения к своим близким, истории и традициям своей семьи и Родины, уважительного отношения к матерям, к их роли в воспитании достойных граждан нашей страны», – сообщила Ирина Пастухова, и. о. министра социальной политики Красноярского края.

Принять участие в конкурсе могут все жители края старше 12 лет. Подать заявку можно по трём номинациям: «Фотография», «Видеоролик» и «Литературная работа «Слово о маме».

Творческие работы и заявки для участия принимаются до 10 ноября на электронный адрес konkurs_krai@mail.ru. Подробная информация, а также формы заявки размещены на сайтах министерства социальной политики Красноярского края и Краевого центра семьи и детей.

Итоги будут подведены до 24 ноября.

Конкурс приурочен ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.