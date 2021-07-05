Жителям Красноярья расскажут об инфекционных угрозах за рубежом и проконсультируют по туристическим услугам

Краевое управление Роспотребнадзора проведёт горячую линию с 5 по 16 июля. Эксперты расскажут туристам об актуальной эпидемиологической ситуации за границей, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.

Обратиться за консультативной помощью можно в круглосуточном режиме по телефону 8-800-555-49-41 (единый консультативный центр) или с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по телефону 8 (391) 226-89-50 (краевое управление Роспотребнадзора).