Жителям Красноярья выплатят 190 млн рублей на погашение ипотечных кредитов

Социальные выплаты осуществляются в рамках подпрограммы «Повышение доступности ипотечного кредитования» краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан». Программа реализуется с 2008 года. За это время договоры заключили более 1700 работников бюджетной сферы.

Напомним, что выплаты предоставляются работникам бюджетной сферы, гражданам, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на погашение основного долга или процентной ставки по кредитам на улучшение жилищных условий. При рассмотрении заявок учитываются стаж работы, возраст, нуждаемость в жилье на момент приобретения квартиры.

Обращаться с пакетом документов, необходимых для предоставления выплаты, следует в Красноярский краевой фонд жилищного строительства.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ведомства.