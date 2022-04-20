Жителям Красноярского края доступно более 900 образовательных программ

Жителям Красноярья предлагается 937 образовательных программ. Это хорошая возможность получить востребованную профессию, повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Бухгалтерский учет, делопроизводство, ресторанный сервис и бизнес-планирование – вот далеко не полный перечень доступных специальностей. Обучиться можно и рабочим профессиям.

Курсы могут пройти граждане старше 50 лет, предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей в возрасте до 7 лет, безработные, молодежь до 35 лет, относящаяся к определенным категориям, и другие граждане. С начала апреля жители края подали уже 665 заявок на участие в образовательных программах.