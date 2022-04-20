МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителям Красноярского края доступно более 900 образовательных программ

Жителям Красноярского края доступно более 900 образовательных программ

Главная / Новости / Общество

Жителям Красноярского края доступно более 900 образовательных программ

Единая цифровая платформа «Работа России» открыла запись на бесплатное обучение. Проходить оно будет в очном, заочном и очно-заочном форматах с использованием дистанционных технологий.

Жителям Красноярского края доступно более 900 образовательных программ

Жителям Красноярья предлагается 937 образовательных программ. Это хорошая возможность получить востребованную профессию, повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Бухгалтерский учет, делопроизводство, ресторанный сервис и бизнес-планирование – вот далеко не полный перечень доступных специальностей. Обучиться можно и рабочим профессиям.

Курсы могут пройти граждане старше 50 лет, предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей в возрасте до 7 лет, безработные, молодежь до 35 лет, относящаяся к определенным категориям, и другие граждане. С начала апреля жители края подали уже 665 заявок на участие в образовательных программах.

Фото из открытых источников
20 апреля в 17:20 550
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также