Жительница Енисейска продавала вещи в несуществующем интернет-магазине

С июля по октябрь прошлого года злоумышленница на различных интернет-площадках размещала объявления о продаже несуществующих женских вещей. Фотографии она брала у других онлайн-магазинов, а цену ставила ниже рыночной, что и привлекало доверчивых покупателей. Лжепродавец убеждала потерпевших вносить полную оплату. После поступления денежных средств на счёт, злоумышленница переставала выходить на связь, блокируя клиентов. Среди потерпевших оказались доверчивые жители Иркутска, Барнаула, Хабаровска, Перми, Норильска. Суммы покупок варьировались от трёх до девяти тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 155 тысяч рублей.

Дознавателями Норильского ОМВД в отношении женщины были возбуждены уголовные дела и объединены в одно производство по ч. 1 ст. 159 КУ РФ «Мошенничество».

Сейчас мошенница находится под подпиской о невыезде. Материалы направлены в Норильский городской суд.