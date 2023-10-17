Жительница Енисейского района обманула 27 норильчанок

Как сообщают в краевой прокуратуре, в декабре 2021 года 33-летняя злоумышленница решила открыть интернет-магазин женской одежды и обуви. Заполнив страницу «магазина» красивыми картинками, она начала деятельность.

И покупатели не заставили себя долго ждать. Купившись на яркие фотографии и богатый ассортимент, норильчанки оформили 27 заказов. Уже через год прибыль злоумышленницы составила 150 тысяч рублей. Но свои заказы норильчанки так и не получили.

По заявлениям потерпевших возбуждено уголовное дело. Женщина осознала свою вину и раскаялась в содеянном.

В мае текущего года она получила приговор за ещё 33 аналогичных преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) женщине грозит до трёх лет лишения свободы.