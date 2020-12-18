Жительница Кайеркана лишилась более 100 тысяч рублей

59-летней жительнице Кайеркана позвонили с московского номера: «сотрудница банка» объяснила, что к ним поступила заявка на переоформление личного кабинета. Потерпевшая сообщила, что не совершала данных действий, но злоумышленница порекомендовала в целях безопасности снять денежные средства с банковского счёта.

Женщина была проинформирована о мошеннической схеме, но уверенность мошенницы вселила ей доверие. Родственники потерпевшей просили её не совершать никаких действий с деньгами, но всё было напрасно.

На следующий день с женщиной снова связались злоумышленники. На этот раз по инструкции она совершила несколько переводов через банкомат на неизвестные номера на общую сумму – 101 тысяча рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции ведут расследование.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и напоминают: если вам позвонили и представились сотрудником банка, то можно смело заканчивать разговор. Огромная вероятность, что это мошенники. Настоящие работники банков для решения возникших вопросов, как правило, приглашают клиента в офис и никогда не запрашивают никакой информации о банковских картах, счетах или операциях по ним; не информируют клиентов о выявлении подозрительных операций или о «сбое в системе»; не ведут длительных разговоров с одним клиентом, и не перезванивают ему с разных телефонов. Если вам поступил подобный звонок – положите трубку, успокойтесь и перезвоните по телефону горячей линии банка самостоятельно. Ни при каких обстоятельствах не переводите свои средства на какие-либо номера телефонов по указанию неизвестных вам людей, кем бы они ни представлялись.