Жительница Кайеркана подозревается в мошенничестве

По данным полиции, женщина обманула своих клиентов при заключении двух договоров купли-продажи недвижимости. Северяне доверили риелтору передать денежные средства продавцам. В первом случае ей доверили 850 тысяч рублей, во втором — 650 тысяч рублей. Но злоумышленница не выполнила свои обязанности, а потратила деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба составляет 1,5 миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» и по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». Мошеннице грозит лишение свободы сроком до шести лет.

На данный момент уголовное дело передано в суд, женщина находится под подпиской о невыезде.