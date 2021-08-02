Жительница Таймыра ограбила своего знакомого

В ходе расследования стало известно, что злоумышленница была знакома с владельцем квартиры и знала, что на входной двери нет замка, чем она и воспользовалась. Ранее женщина уже была неоднократно судима.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять краденное имущество и вернуть владельцу.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении её возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит лишние свободы на срок до шести лет.