МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жительница Таймыра ограбила своего знакомого

Жительница Таймыра ограбила своего знакомого

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Жительница Таймыра ограбила своего знакомого

Как сообщили в Таймырском ОМВД, женщина проникла в чужую квартиру и похитила холодильник и стиральную машину. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей.

Жительница Таймыра ограбила своего знакомогоЖительница Таймыра ограбила своего знакомого

В ходе расследования стало известно, что злоумышленница была знакома с владельцем квартиры и знала, что на входной двери нет замка, чем она и воспользовалась. Ранее женщина уже была неоднократно судима.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять краденное имущество и вернуть владельцу.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении её возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит лишние свободы на срок до шести лет.

Фото с сайта 24.мвд.рф
2 августа в 17:17 260
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