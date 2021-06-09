Жительница Талнаха доверилась лжеброкерам и потеряла полтора миллиона рублей

Через несколько дней после того как женщина заглянула на сайт обманщиков и заполнила анкету, с ней связалась сотрудница лжеброкерской компании, которая пообещала ей хороший доход от купли-продажи банковских продуктов. Такая перспектива показалась женщине весьма заманчивой. Вечером того же дня с ней снова вышли на связь «специалисты по инвестициям». По их рекомендации женщина установила «финансовые» приложения и сообщила им данные своих документов, после чего начала переводить деньги на указанный номер карты.

Начала северянка с 8 тысяч рублей. С каждым разом она увеличивала сумму перевода. Проведение всех операций сопровождала неизвестная, которая представилась Ириной Сергеевной и якобы проживающая в Лондоне. Мошенники убедили пострадавшую в том, что вкладывать деньги нужно постоянно, чтобы не «сгорели» предыдущие платежи. В установленных ею приложениях и впрямь отображался неуклонный рост доходов, но как только новоиспечённый инвестор вздумала остановиться, деньги исчезли, а «наставники» перестали выходить на связь. В общей сложности норильчанка потеряла более 1,5 млн рублей. Все эти деньги она, не имея постоянного заработка, взяла в долг у знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».