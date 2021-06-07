МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жительница Талнаха получила крупный штраф за попытку подкупа

Жительница Талнаха получила крупный штраф за попытку подкупа

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Жительница Талнаха получила крупный штраф за попытку подкупа

Женщина хотела «пристроить» сына в одну из частей Красноярского края с мягкими условиями службы.

Жительница Талнаха получила крупный штраф за попытку подкупа

Через знакомого она попыталась предложить 20 тысяч рублей одному из должностных лиц на сборном пункте. Но посредник отказался передавать взятку. Мировым судом района Талнах города Норильска с участием Норильского транспортного прокурора в отношении женщины было рассмотрено уголовное дело. За свои действия виновная должна выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
7 июня в 09:30 2530
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