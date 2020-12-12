Жизнь без риска

Сотрудники данных служб совместно с производственниками проводят работу по прогнозу потенциальных опасностей для человека на рабочем месте.

Беседуя со специалистами в области охраны труда, всё чаще приходишь к выводу, что забота о создании здоровых и безопасных условий на производстве в современных условиях давно перестала быть заурядной стороной деятельности предприятия и превратилась в целое направление в работе, напрямую влияющее на её эффективность.

Прогнозирование и предупреждение возможных ЧП на производстве получило собственное определение как «оценка и управление рисками промышленной безопасности». Именно так, прямо в названии сформулирована задача Центра оценки и управления рисками, изменениями в области ПБ и ОТ в ООО «Норильскникельремонт».

Центр руководствуется двумя основными стандартами — по изменениям и оценке рисков. Под первыми понимается внесение в существующие производственные процессы изменений, которые необходимо проанализировать с точки зрения безопасности, включая саму необходимость таких нововведений. Начальник Центра оценки и управления рисками ООО «Норильскникельремонт» Александр Сумароков схематично демонстрирует этот принцип, используя для примера блокнот на столе. Книжка перекладывается с одного края стола на другой, при этом рассматриваются вопросы, для чего это было сделано, как изменилось положение вещей на столе после этого, насколько расположение блокнота будет удобно на новом месте, какой рукой его придётся брать и многое другое. Примерно по такому же принципу рассматривается внесение изменений в существующие производственные процессы.

Специалисты центра не только просчитывают эффективность дальнейшей работы с введёнными изменениями, но и предусматривают возможные опасности и негативные последствия. Главным является жизнь и здоровье человека. Работа с профессиональными рисками обязательно учитывает опыт прошлого, управляет текущей деятельностью работодателя и прогнозирует последующую работу.

Все профессиональные риски подлежат учёту, контролю и являются частью управления системой охраны труда, позволяя ответить на вопросы о том, какие причины лежат в основе опасных событий. Эта работа позволяет идентифицировать такие случаи, рассмотреть последствия и учесть вероятность их возникновения. Анализ всех факторов даёт возможность сократить неблагоприятные последствия и уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций.

Работу ООО «Норильскникельремонт» в этом направлении трудно переоценить — в Обществе созданы и успешно действуют несколько учебных площадок и уникальных в своём сегменте полигонов по подготовке персонала по самым разным специальностям и отраслям производства. Здесь на стендах и макетах, максимально приближенных к реальным условиям, с использованием действующего оборудования отрабатываются актуальные алгоритмы действий в самых разных ситуациях. При этом отдельно рассматривается порядок применения нормативной документации и стандартов, в том числе с помощью специализированных компьютерных программ.

Для работы по выявлению и минимизации воздействия выявленных рисков привлекаются специалисты, обладающие экспертными знаниями в оценке опасностей. Это могут быть как опытные производственники, так и сотрудники функциональных служб — энергетики, механики. По словам Александра Сумарокова, в процессе устранения недостатков на потенциально опасном объекте к работе привлекаются специалисты самых разных профессий, а подчас даже сам пострадавший в результате нечастного случая.

Начальник Центра оценки и управления рисками ООО «Норильскникельремонт» убеждён, что одними лишь предписаниями и карательными мерами проблему травматизма на производстве не решить. Следует убедить людей в необходимости действовать именно так, как того требуют правила и стандарты, сделать работников единомышленниками и сторонниками системы управления охраной труда. Правомочность и созидательность такой работы подтверждают многочисленные примеры, когда улучшениями условий труда и безопасностью на производстве активно занимаются сами работники, предлагая технические решения проблем. Ко всему прочему, такое двухстороннее и взаимовыгодное сотрудничество работодателем поощряется материально в особом порядке.