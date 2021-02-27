Жизнь в ритме ЭКО

«Экомарафончик» — яркий и динамичный проект, который в 2020 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его реализация началась в начале июля 2020 года и продолжится вплоть до конца июня 2021 года.

Начало пути

Руководитель «Экомарафончика» Анна Фоминцева рассказала, что идею проекта подсказал экомарафон «Понеслось», который реализуется на средства грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». И если «Понеслось» рассчитан на взрослых, то «Экомарафончик» — на школьников 14–16 лет, которые также являются и волонтёрами фонда.

– От ребят поступали запросы и просьбы о том, чтобы организовать для них полезное, интересное и запоминающееся мероприятие экологической направленности, — говорит Анна Фоминцева. — При этом предполагалось, что старшие экомарафонцы будут курировать деятельность младших, помогать советом и делиться опытом организации и проведения различных мероприятий и акций, создания афиш, анонсирования в соцсетях и так далее. Сформировать команды помогло управление общего и дошкольного образования, которое разослало информацию о проекте по школам, а те уже подали заявки на участие в «Экомарафончике». Семь команд, по десять человек в каждой, — представители семи школ. Ещё одна команда — от творческого объединения.

Проект состоит из двух основных блоков: экопросвещения и игровой части. В первом блоке школьникам рассказывали об осознанном потреблении, сортировке мусора и экологичном отношении к окружающему миру, а также объясняли, как грамотно организовывать отдых на природе. Занятия проходят онлайн — эксперты в прямом эфире делятся с ребятами своими знаниями. Второй этап максимально наполнен играми и творчеством — квизы, квесты, создание экофотозон и проведение экофотосессий и разработка особой экологической игры.

С самого начала сотрудники фонда «Возможность» планировали сделать «Экомарафончик» круглогодичным. Он обязательно должен был нести в себе образовательную составляющую и рассказывать подросткам об экологичном подходе к жизни и окружающему миру. Например, давать знания о сохранении природных ресурсов и их эффективном использовании, а также осознанном потреблении, которое предполагает снижение количества отходов жизнедеятельности человека и их грамотную переработку. Последнее в большинстве случаев означает возможность дать вторую жизнь уже отслужившим вещам. Участники проекта — поколение будущего, и от их сознательности зависит многое.

Этапы развития

Образовательный этап проекта проходит в онлайн–формате. Работа построена в интерактивной форме — эксперты делятся со школьниками своим опытом и знаниями, а участники проекта должны найти решение задачи, выход из непростой ситуации или ответ на сложный вопрос. При этом затрагиваются как материальные вещи, так и нематериальные, но не менее важные. Например, экологичность общения.

Много занятий посвящено бережливому использованию ресурсов в повседневной жизни. Для некоторых школьников стало открытием, что можно экономить воду, отключив её, пока чистишь зубы. Оказалось, что не обязательно пользоваться целлофановыми пакетами. А ещё сейчас в тренде шопер, который в разы удобнее для похода по магазинам.

– Мы рассказывали о том, как долго разлагается пластик, как он засоряет окружающий мир и оказывает пагубное влияние на почву и животный мир, — рассказывает Анна Фоминцева. — Объясняли, что происходит, если не утилизировать батарейки. Понятно, что у нас на территории нет соответствующих перерабатывающих предприятий, но дети вырастут и уедут на материк, где такие заводы уже появляются. Говорили о необходимости разделения мусора... Этот проект уже даёт результаты здесь и сейчас, но ещё больше пользы он принесёт в долгосрочной перспективе, когда его участники начнут воплощать в жизнь уже свои собственные идеи и проекты.

Так как мы работаем с детьми, то подача экотемы должна быть максимально интересной и увлекательной, и формат игры подходит для этих целей как нельзя лучше. Изначально планировалось, что восемь команд в ходе мозгового штурма создадут одну уникальную игру, но оказалось, что каждая группа разработала свою экомонополию — у них есть концепция, герои, предыстория и прочее. Поэтому было решено изменить правила. Единственное условие — игра должна быть сделана экологичным способом, с помощью партнёров, которых либо привлечёт сама команда, либо мы. Монополии будут состоять из вторичного сырья. Фигурки для игры поможет изготовить проект «Плавь пластик», а поле будет сделано из картона. Сейчас ребята ведут подготовку к созданию экомонополий в Zoom. Позже планируется проводить целые турниры между командами, школами и взрослыми.

Полезные связи

К счастью, пандемия не создала серьёзных проблем и не стала препятствием в реализации проекта. Презентация, как и планировалось, состоялась в сентябре. Руководитель, кураторы «Экомарафончика» и ребята долго готовились к этому, собирали методические материалы, проводили прямые эфиры, делали посты про осознанное потребление и экологичное существование. Всё это проходило в режиме онлайн. Сам проект тоже реализуется максимально экологично — в нём нет привычных раздаточных материалов, грамот и дипломов на бумаге. Бумага вообще используется по минимуму. Брендбук и всё вышеназванное, а также афиши представлены в электронном виде. Печать использовалась только для футболок, на которые был нанесён логотип проекта. Кураторы проекта считают, что очень полезен в этой работе опыт нетворкинга, то есть наработки социальных и профессиональных связей. Коллективная работа легла в основу презентации проекта, когда детям оставляли материалы, выдавали бутерброды, печенье и чай и давали задание сделать каждой команде свою экозону. А реализовать эту задачу нужно было в хоккейной коробке, на свежем воздухе. Фотозона собиралась из паллет. В ходе творческого процесса участники проекта познакомились и подружились. Получился праздник для всех.

На дистанционке дети проводили фотосессии, делали плакаты, афиши, и всё это в экостиле. Такие задания помогают ребятам понять, как работает экопропаганда.

В тему

Экологические сюрпризы

Сейчас школьники собираются на экологические квизы, в ходе которых им объясняется, как можно сделать мир вокруг себя лучше. Уже прошли обсуждения Красной книги, экологии и так далее. На них поднимался вопрос о том, почему нельзя делать скворечники из пластика. Ребята удивились, узнав, что птицам в пластике некомфортно, так как он не дышит, и в нём возникает парниковый эффект. Хотя, с другой стороны, это ведь как раз использование вторсырья. И тут оказалось, что многие вещи, которые по вторичному потреблению казались нам экологичными, при осознанном подходе таковыми не являются. Сейчас в процессе подготовки находится квест, темой которого станет сортировка мусора.

Борьба за приз

На протяжении всего периода реализации проекта команды соревновались между собой за три секретных приза, которые будут названы ближе к финишной прямой. За посещение занятий и мероприятий, за написание поста в соцсетях и выполнение других мини–заданий команды–участники набирали определённое количество баллов. Определять лидеров будут по количеству набранных баллов.

Сроки реализации проекта

«Экомарафончик» 01.07.2020 – 30.06.2021