Жёсткие меры

Общероссийская статистика показывает, что нетрезвое вождение остаётся одним из самых опасных нарушений на дороге и одной из причин ДТП. По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2020 году каждая десятая авария на российских дорогах произошла с участием пьяного водителя. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 550 тысяч фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении 68 400 человек в 2020 году были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В МВД РФ обратили внимание на то, что статистика по выявлению пьяных водителей осталась практически неизменной в сравнении с 2019 годом.

Госавтоинспекторами Красноярского края за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения были задержаны: в 2020 году — 5724 водителя, в 2019–м — 5173. Количество граждан, повторно севших за руль в нетрезвом виде, в 2020 году составило 724 человека, что на 90 случаев меньше, чем годом ранее. В Норильске в 2020 году было задержано 27 водителей, повторно севших за руль в пьяном виде, в 2019–м таких прецедентов было 19.

Именно для тех водителей, которые систематически любят садиться за руль подшофе, законодатели предлагают увеличить срок лишения свободы с двух до трёх лет, а максимальный штраф — с 300 до 500 тысяч рублей. Таким нарушителям ПДД могут быть назначены ещё и исправительные работы на срок до двух лет. Эти поправки к Уголовному кодексу РФ уже поддержали Следственный комитет России, Верховный суд и Генпрокуратура.

Согласно проекту, в статью 264.1 УК РФ планируется добавить вторую часть для тех водителей, кто уже был судим однажды, но это не помогло — они вновь сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В эту категорию нарушителей будут попадать и те, кто привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором погибли люди. Необходимость ужесточения наказания возникла из–за того, что многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что это незначительный проступок, за который серьёзно не накажут.

В беседе с журналистом ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу МВД:

«Проблема действительно существует. Поэтому будем рассматривать. Но я бы хотел, чтобы акцент был на правоприменении. Акцентировать внимание всё же нужно на раскрываемости таких преступлений».

Он также уверен: если разработчики нововведения представят убедительные доводы в пользу предложенного ужесточения, то депутаты, скорее всего, законопроект поддержат.