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Жёсткие меры

Жёсткие меры

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Жёсткие меры

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда» и Госавтоинспекции. Сегодня мы поговорим о новой законодательной инициативе, которая может ужесточить наказание за пьяную езду.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 550 тысяч фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителямиНеобходимость ужесточения наказания возникла из–за того, что многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии

Общероссийская статистика показывает, что нетрезвое вождение остаётся одним из самых опасных нарушений на дороге и одной из причин ДТП. По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2020 году каждая десятая авария на российских дорогах произошла с участием пьяного водителя. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 550 тысяч фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении 68 400 человек в 2020 году были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В МВД РФ обратили внимание на то, что статистика по выявлению пьяных водителей осталась практически неизменной в сравнении с 2019 годом.

Госавтоинспекторами Красноярского края за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения были задержаны: в 2020 году — 5724 водителя, в 2019–м — 5173. Количество граждан, повторно севших за руль в нетрезвом виде, в 2020 году составило 724 человека, что на 90 случаев меньше, чем годом ранее. В Норильске в 2020 году было задержано 27 водителей, повторно севших за руль в пьяном виде, в 2019–м таких прецедентов было 19.

Именно для тех водителей, которые систематически любят садиться за руль подшофе, законодатели предлагают увеличить срок лишения свободы с двух до трёх лет, а максимальный штраф — с 300 до 500 тысяч рублей. Таким нарушителям ПДД могут быть назначены ещё и исправительные работы на срок до двух лет. Эти поправки к Уголовному кодексу РФ уже поддержали Следственный комитет России, Верховный суд и Генпрокуратура.

Согласно проекту, в статью 264.1 УК РФ планируется добавить вторую часть для тех водителей, кто уже был судим однажды, но это не помогло — они вновь сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В эту категорию нарушителей будут попадать и те, кто привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором погибли люди. Необходимость ужесточения наказания возникла из–за того, что многие лица, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что это незначительный проступок, за который серьёзно не накажут.

В беседе с журналистом ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу МВД:

«Проблема действительно существует. Поэтому будем рассматривать. Но я бы хотел, чтобы акцент был на правоприменении. Акцентировать внимание всё же нужно на раскрываемости таких преступлений».

Он также уверен: если разработчики нововведения представят убедительные доводы в пользу предложенного ужесточения, то депутаты, скорее всего, законопроект поддержат.

Текст Наталья Черкашина
21 марта в 15:35 420
Право руля
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