Журналисты за безопасный труд

26 ноября главной темой семинаров станут современные концепции и подходы в области охраны труда, а также роль органов исполнительной власти, работодателей и работников в формировании безопасной рабочей среды и сохранения трудового благополучия граждан.

27 ноября на примере концепции Vision Zero, отчётов крупных промышленных компаний по устойчивому развитию и благополучию работников будут обсуждаться международные инициативы в области охраны труда, практика реализации в России и отражение в средствах массовой информации.

Спикерами выступят ведущие специалисты по охране труда и журналисты федеральных СМИ. Семинары состоятся в онлайн-режиме. Начало в 09.00 по московскому времени.