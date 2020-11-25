Журналисты за безопасный труд
Журналисты за безопасный труд
Минтруд России в рамках реализации общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» проведёт 26 и 27 ноября онлайн-семинары для журналистов, где планируется рассмотреть роль СМИ в сфере охраны и безопасности труда.
26 ноября главной темой семинаров станут современные концепции и подходы в области охраны труда, а также роль органов исполнительной власти, работодателей и работников в формировании безопасной рабочей среды и сохранения трудового благополучия граждан.
27 ноября на примере концепции Vision Zero, отчётов крупных промышленных компаний по устойчивому развитию и благополучию работников будут обсуждаться международные инициативы в области охраны труда, практика реализации в России и отражение в средствах массовой информации.
Спикерами выступят ведущие специалисты по охране труда и журналисты федеральных СМИ. Семинары состоятся в онлайн-режиме. Начало в 09.00 по московскому времени.
Запросить доступ к Zoom-конференции и задать вопросы можно по телефону 8-910-429-60-30 или по электронной почте ohranatruda@prnet.ru.