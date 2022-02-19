Зимнему туризму быть

Хорошая идея

Грантовая программа «Норникеля» продолжает помогать норильчанам в реализации даже самых невероятных идей.

По результатам конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» в 2022 году компания поддержала 144 общественно полезных инициативы (общая сумма грантов — 154 миллиона рублей). Из них 65 проектов представлены активистами из Норильска и Таймырского района (общая сумма грантов — 74 миллиона рублей).

В число победителей конкурса вошла Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма «Территория Путорана». Проект «По следам толсторога» выиграл в номинации «Полюс Севера». На реализацию идеи получен грант в размере более 1,7 миллиона рублей.

Серьёзный подход

Проект направлен на разработку познавательных туристских маршрутов в буферной зоне заповедника «Путоранский», в том числе по местам, где проходили съёмки фильма «Территория». Идея реализуется совместно с Объединённой дирекцией заповедников Таймыра. В рамках мероприятия планируется совершить две экспедиции — зимнюю и летнюю.

– Это будет первая арктическая научно–исследовательская экспедиция на снегоходах по плато Путорана. Нашим партнёром выступает научный состав «Заповедников Таймыра». Благодаря им мы знаем примерные места обитания толсторога. Путоранский снежный баран — это уникальное животное–эндемик. Точки его обитания — прекрасные места притяжения туристов. Но наблюдение за животным должно быть безопасным как для самого снежного барана, так и для человека. Плато Путорана — это все–таки дикая природа со своим специфическим климатом. Непредсказуемая погода вносит свои коррективы и влияет на безопасность пребывания туриста на территории. Поэтому одна из задач проекта — найти подходящие места для установки мобильных жилых модулей, — поделился идеей руководитель «Территории Путорана» Антон Лысов.

В начале апреля команда проекта отправится в первую экспедицию. В течение десяти дней маршрут будет проверен на проходимость и доступность. Планируется обозначить на карте видовые точки — локации помогут расширить знания туристов о плато, его происхождении, флоре и фауне, в том числе будут определены удобные и безопасные места для наблюдения за путоранским снежным бараном, занесённым в Красные книги России и Красноярского края.

Маршрут будет затрагивать озеро Лама, долины рек Хойси, Бунисяк, Южный Нералах, Дынкенгда. Протяжённость маршрута составит порядка 500 километров. На обратном пути снегоходной разведки планируется проехать по местам съёмок фильма «Территория».

– Важная составляющая снегоходного этапа — визуальный осмотр локаций с точки зрения установки мобильных жилых модулей. «Заповедники Таймыра» весьма заинтересованы в этих модулях. Сейчас для наблюдения за животными сотрудникам приходится совершать кратковременные облёты на вертолете, это дорого и неэффективно. К тому же весной идёт отёл у самок снежного барана, в этот период их нельзя тревожить. А домики дадут возможность осуществлять непрерывное наблюдение. Научные сотрудники, добравшись, например на снегоходах, смогут там жить и работать, — отметил Антон Лысов.

В июле будет осуществлена вторая экспедиция для проработки доступных летних маршрутов. Планируется разработать пеший и пеше–водный туристические маршруты. Следующая задача — оценка летнего рельефа точек установки мобильных модулей, выбранных зимой. Сравнение сезонных изменений локаций даёт возможность выбрать более удачные места для установки жилых помещений, а также минимизировать риски негативного влияния природных явлений.

Наглядный результат

Сейчас весенний, а особенно зимний туризм на нашей территории не развит совершенно. Поэтому, помимо поиска толсторога, экспедиция имеет и социальную задачу — развитие арктического туризма.

Экотуризм является важным компонентом устойчивого развития природных территорий, но все мы знаем, что период туристской активности в Норильске короток, так как девять месяцев на территории царит зима. Поэтому все маршруты разработаны по летним ландшафтам, в то время как весна не менее интересное время для походов. Создание весенних карт позволит увеличить туристкую активность в регионе, а также расширить походные территории.

В рамках проекта планируется разработать и сертифицировать четыре туристическо–познавательных маршрута разной сложности: два зимних — на лыжах и снегоходах, один пеший и один пеше–водный.

Эксплуатировать жилые модули будут не только научные сотрудники заповедника, но и туристы. Жилища смогут вместить до десяти человек и будут оборудованы всем необходимым для того, чтобы переждать непогоду. Координаты модулей планируется сделать общедоступными.

Во время разведки маршрутов будут отсняты фото– и видеоматериалы. На их основе создадут просветительский контент. Получившийся видеожурнал двух экспедиций будет показан в школах с целью повышения осознанного отношения к окружающей среде и уровня знаний о заповедной территории Норильска. Материалы также планируется опубликовать на интернет–ресурсах для общего пользования.