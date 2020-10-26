МАУ ИЦ «Норильские новости»

Поощрения для талантливых подростков

Поощрения для талантливых подростков

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Поощрения для талантливых подростков

Депутаты поддержали инициативу администрации поощрять норильских подростков путёвками в оздоровительные лагеря, расположенные в Московской области.

Поощрения для талантливых подростков

Претендовать на отдых смогут дети в возрасте от 10 до 16 лет за успехи в области образования, спорта, культуры и искусства.

Среди обязательных условий — наличие прописки в Норильске и посещение дополнительных муниципальных кружков. На 80% путёвка будет оплачена из средств городского бюджета. Отправка детей в оздоровительные лагеря будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Члены комиссии по социальной политике единогласно поддержали представленную инициативу городской администрации.

Текст Надежда Машарова
Фото из открытых источников
26 октября в 13:18 240
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