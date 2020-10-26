Поощрения для талантливых подростков

Претендовать на отдых смогут дети в возрасте от 10 до 16 лет за успехи в области образования, спорта, культуры и искусства.

Среди обязательных условий — наличие прописки в Норильске и посещение дополнительных муниципальных кружков. На 80% путёвка будет оплачена из средств городского бюджета. Отправка детей в оздоровительные лагеря будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Члены комиссии по социальной политике единогласно поддержали представленную инициативу городской администрации.