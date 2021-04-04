Зито Эллада!

Праздник «Братья греки» устроили в дружественной публичной библиотеке. Зал встречал гостей национальными мелодиями, все желающие в ожидании основного действа могли принять участие в мастер–классе по изготовлению открытки с мирным символом Греции — ветви оливы. Праздник начали с торжественного гимна Греции, который наши самые северные греки знают наизусть.

День независимости — главный праздник свободолюбивых эллинов, который 25 марта отмечает вся Всемирная греческая диаспора. В этот день в 1821 году началось освободительное движение, которое вывело Грецию из 400–летней турецкой оккупации, начавшейся с падения Константинополя. Согласно преданию и письменным источникам, в праздник Благовещения, именно 25 марта 1821 года (это 6 апреля по греческому календарю), прозвучал призыв «Элефтерия и танатос» — свобода или смерть, и митрополит Германос поднял флаг революции у ворот монастыря Святой Лавры, и до сих пор этот флаг остался неизменным.

Ежегодно на своих встречах норильские греки вспоминают о героях Греческого национально– освободительного движения. Среди них и Иоанис Варваци, пират–воин–меценат, прямые потомки которого волею судьбы оказались в Норильске, работали на Норильской студии телевидения. Автор сценария и ведущая вечера Елена Богаченко, которая представила с помощью видеоэкрана множество интересных фактов незабываемых событий, подчеркнула:

– История освобождения греков тесно связана с Российской империей и её историей. «Русские и греки — братья навеки» — лейтмотив нашей программы.

Каждый раз, бывая на встречах в нашей деятельной и очень творческой греческой диаспоре, удивляешься тому, что главными и самыми яркими их участниками становятся дети. Они поют и читают стихи на языке своих предков, исполняют национальные танцы, с удовольствием впитывая ту информацию по истории Греции, которую так интересно представляют их взрослые. Таня и Родион Гаршины, Лена Панкова, Никола и Виктория Умеренковы, Кира и Мила Чудовы, Ева и Алла Яшины, Афина Поландова, Наташа Азова — настоящие звёздочки диаспоры, не зря же детский коллектив диаспоры назвали «Астеракьи», что по–гречески означает звёздочки.

Интересно, что в День независимости в Греции и на Кипре проходят военные парады, торжественные шествия и массовые гуляния, а норильские греки устроили на празднике дефиле детских национальных костюмов. Постоянный участник праздников норильских греков — ансамбль «Благовест» Оганерской детской школы искусств, исполняющий духовные произведения, ведь православная вера сближает наши народы. Поздравили своих друзей и танцоры из образцового ансамбля народного танца «Талнахский перепляс». Елена Богаченко, которая с сестрой Галиной Черман стояла у истоков создания греческой диаспоры, поделилась:

– Недавно я услышала выражение «Один грек — мало, два — много». Сначала удивилась, а потом подумала: это про нас, про норильчан! Потому что, несмотря на нашу мизерную численность (нас всего несколько десятков человек), мы стараемся поддерживать православную веру, изучать историю, сохранять культуру, то немногое, что осталось в памяти из далёкого детства, — обычаи и традиции, песни и танцы, греческая кухня. Мы любим свою историческую родину не потому, что она далёкая, а потому, что она своя. Но своим Отечеством считаем то место, где мы родились. Для многих это Норильск...

Вспомнили в этот вечер и о сопротивлении греков фашистам, на время захватившим Элладу. Но именно здесь, в Греции, началось европейское движение Сопротивления, которое приняло широкий размах и народный характер. Всего Греция потеряла тогда около одной десятой доли своего населения — это самый большой процент потерь среди европейских стран. Норильские греки с гордостью вспомнили, что среди миллионов солдат Советской армии и участников партизанского движения воевали десятки тысяч греков, чьи имена навечно останутся в нашей благодарной памяти. В память о них дети диаспоры в солдатской форме исполнили песню «Катюша».

В этот праздничный вечер норильские греки принимали поздравления от многих, с кем активно сотрудничают долгие годы, — от управления административной практики администрации города Норильска, Централизованной библиотечной системы, которая удивила и порадовала сюрпризом — подарила видеоролик с поздравлениями известных деятелей современной Греции. А наши северные греки, следуя убеждению знаменитого баснописца Древней Греции Эзопа, что именно благодарность — признак благородства души, искренне поблагодарили всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении праздничной программы, посвящённой Дню независимости Греции. Публичной библиотеке в знак благодарности за долгие годы сотрудничества, тёплый приём и отзывчивость передали в дар книги известного греческого писателя Ивана Джухи.

Сейчас норильские греки, среди которых председатель греческого общества Дмитрий Богаченко, активисты Кассандра Киянцева, Екатерина Богаченко, Диана Тзеираниду, Алиса Караманиц, Татьяна Градинарова, готовятся к фестивалю «Край — наш общий дом», который 24 апреля пройдёт в Городском центре культуры, где обязательно прозвучит «Зито Эллада!» — «Да здравствует Греция!».