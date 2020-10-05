Злостный нарушитель

В первый раз нарушителя остановили в 2019 году. Тогда за нетрезвую езду его приговорили к административной ответственности – лишение водительских прав на полтора года и штраф в размере 30 тысяч рублей. При очередной проверке водителя сотрудники ГИБДД выявили опьянение с концентрацией этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха 0,80 г/л.

На второй раз против молодого человека возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к обязательным работам в размере 250 часов и лишению права управления транспортным средством на два года.