Знай, они найдут

Люди не пропадают, Дин, просто другие перестают их искать, Сэм Винчестер, сериал «Сверхъестественное»

Сначала было слово

На мероприятии собрались как действующие добровольцы отряда, так и новички. Теоретическая часть прошла на базе центра современного образования в сфере информационных технологий «IT–Куб.Норильск».

Слушатели лекции узнали, как собраться на первый поиск, как работать с навигаторами, ознакомились с правилами безопасности и регламентом радиообмена. Оказалось, что рацию ещё нужно правильно собирать, чтобы она не пришла в негодность: сначала прикручивается антенна, а уже потом устанавливается аккумуляторная батарея. Разборка производится в обратном порядке. Если не соблюдать эти правила, рацию может закоротить, тогда перегорят контакты. Как сказали участники обучения: «Всё–таки рация и навигатор — это вам не тостер». Использование навигатора в поисково–спасательной работе отличается от повседневного. Обычно его применяют для того, чтобы добраться из точки А в точку Б. А при поиске людей территория делится на квадраты, что также отражается на мониторе устройства. Это облегчает работу поисковикам.

Участники совместными усилиями собрали специальную карту поиска в полевых условиях для практической части. Также прослушали краткую лекцию на темы: «Аптечка с собой» и «Оказание первой помощи пострадавшему от переохлаждения». Инструкторами выступили опытные добровольцы норильского отряда, а также подключившиеся в онлайн–формате руководители направлений из Красноярска и Ачинска.

В реальных условиях

Практическая часть занятий прошла в лесотундре, в районе заброшенной воинской части. По легенде, поступила заявка на поиск женщины, которая ушла за ягодой и не вернулась. Добровольцы разделились на пешие поисковые группы, поучаствовали в постановке задач и отправились их выполнять.

– Место для тренировки подбиралось по нескольким параметрам. Во–первых, удобное расположение — автобусная остановка рядом. Во–вторых, выбирали более сложный рельеф с плохой видимостью — деревья, овраги, ложбинки надёжно скрывали «потерявшуюся». Изначально мы рассматривали район «Оль–Гуля», но там в основном открытая местность, где любого будет видно за километры, — поделилась старший информационный координатор отряда Красноярского края и Республики Хакасия Анастасия Гнатюк.

Задачи учений были простые: познакомить людей с отрядными принципами и алгоритмами поиска в природной среде, дать почувствовать себя в роли старших поисковых групп, посмотреть изнутри, как работает отряд, и, разумеется, найти пропавшего. Все они были выполнены на 100%. Через три часа условная потерявшаяся была найдена по отклику — это когда все поисковые группы работают в режиме тишины, выключив рации, а один участник с самым громким голосом в три направления зовёт пострадавшего по имени. В ходе учебного поиска участники приобрели опыт работы на прочёс, попробовали ходить галсами и сравнили, насколько хорошо видно человека на фоне деревьев в одежде разного цвета.

Практическая часть оставила только положительные впечатления и помогла закрепить те крупицы теории по применению навигатора, рации и правил поиска, что осели в голове.

– Отработали за три часа и 20 минут. Долго это или нет — всё относительно. Надо отталкиваться от того, что поиск учебный и упрощённый. «Пропавшая» находилась в 350 метрах от точки входа. Больше половины участников не обладали специальной подготовкой, и это нормально. Так в реальности и происходит. К поискам обычно подключаются родственники, коллеги или жители близлежащих населённых пунктов, — оценила результаты полевых учений Анастасия.

Под впечатлением

В качестве «заблудившейся» любительницы ягод и грибов выступила волонтёр отряда Александра Жигалова. И вот что она нам рассказала:

– Я не состою в отряде, но иногда помогаю как волонтёр на каких–то разовых мероприятиях. Когда меня пригласили на эту роль, не задумываясь, согласилась. Это был прекрасный повод вырваться из города и сходить в тундру за грибами и ягодой.

А если серьёзно, работа отряда — это важное дело. Я как человек, который любит ходить в тундру, понимаю, насколько сложный у нас рельеф. К тому же впечатляет, что есть люди, которые готовы в своё личное время в любых условиях — с мокрыми ногами, облепленные комарами — искать человека.

Чтобы сыграть роль, пришлось тепло одеться, взять туристический коврик, чтобы на нём лежать, термос с горячим чаем и еду. Моё местоположение согласовали со штабом. При этом сотовая связь с организаторами была постоянно.

Находясь на месте, я сначала не понимала, что меня ищут, и поисковиков много. Но через час время стало тянуться, появилось чувство одиночества и беспомощности — когда в 50 метрах от тебя прошли люди, а по легенде ты настолько замёрзла, что не можешь долго и громко кричать. И вот тут ты понимаешь, что потеряться может кто угодно, в любом возрасте и физическом состоянии, и становится действительно страшно.

Когда меня нашли, я ощутила неподдельную радость, несмотря на то, что всё было понарошку. В этот момент чувствуешь признательность к людям — ты спасён, жизнь продолжается.

На вопрос, почему сама не состоит в отряде, Александра ответила, что для участия на постоянной основе не хватает морального резерва. Ведь каждый раз ты идёшь и думаешь о том, что твои действия могут повлиять на будущее человека, что ты можешь его не найти, пройти мимо, что он не дождётся помощи. Эти мысли очень пугают.

Отряд пополнится

Зона поиска человека разбивается на квадраты, и туда направляются поисковые группы. В «ЛизаАлерт» их именуют ЛИСами и присваивают порядковые номера. Изначально были сформированы четыре отряда и образован штаб. Три — прочёсывали окрестности в поисках условно потерявшегося человека и артефактов (предметы, брошенные или потерянные субъектом поиска, — прим. автора). Одна группа обследовала заброшенное здание бывшей воинской части. Штаб, он же место старта всех отрядов, был организован в предполагаемой точке входа любителя тихой охоты в лесотундру.

В процессе работы был обнаружен артефакт — кружка. Группа с того квадрата была усилена участниками, отработавшими другие направления. Совместными усилиями «потерявшаяся» была найдена и доставлена в штаб.

Первой поделилась впечатлениями менеджер транспортно–логистического оператора Влада Хайбулина:

– На просторах интернета часто встречаю информацию о том, что в поисках людей, особенно детей, принимает участие «ЛизаАлерт». Заинтересовалась и нашла их подразделение у нас в Норильске. Это мой первый опыт. Эмоции самые положительные, особенно от того, что именно наша группа нашла женщину. Плюс погода сегодня не подвела — солнечно. Но я отдаю себе отчёт в том, что поиски могут проходить и в более неблагоприятных условиях. Я бы хотела на постоянной основе состоять в отряде. Слава богу, у нас не так часто теряются люди, поэтому предполагается работа удалённо. Сегодняшние учения — это большой опыт. Одно дело — теория, другое — на практике искать человека в реальных условиях.

После учебного полевого поиска вступить в ряды поисково–спасательного отряда готов и старший мастер «Норильского промышленного транспорта» Виталий Сайко:

– Мероприятие хоть и учебное, но даёт новые навыки и показывает, на что мы способны. Перед полевым выходом получили достаточно полезную теоретическую информацию о том, как нам действовать в тех или иных ситуациях. Где–то мы правильно поступали, где–то ошибались, но исправлялись и делали выводы. Планирую вступление в отряд, ведь это очень важно — оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Всё это ради добра.

О своей работе в отряде рассказала действующий доброволец Анастасия Гнатюк:

– Я состою в «ЛизаАлерт» почти четыре года. Выбрала этот путь сознательно, потому что я могу помогать и вся моя жизнь должна нести пользу, это для меня очень важно. Моя должность — информационный координатор (инфорк) по Красноярскому краю. Инфорк работает удалённо через телефон и ноутбук, прозванивает родственников, общается с полицией, заказывает карты для поиска, подготавливает ориентировки, отслеживает выезды, создаёт чаты с волонтёрами, где все выехавшие отмечают своё местоположение. Это большая работа. Например, если поисковик может выехать на поиск на четыре часа, то инфорк ведёт его до конца. Самый длинный мой поиск длился почти двое суток. В целом работы хватит на всех. Любой желающий старше 18 лет может присоединиться. Да даже просто накормить горячими пирожками участников поисковых отрядов, поверьте, — это огромная помощь