Знают толк в красоте

Лучшим пейзажем стала работа Марины Рыбалко, главного менеджера группы контроллинга. При вручении награды член жюри Анжелика Галушкина призналась, что этот пейзаж стоит фоном на её компьютерном рабочем столе, скрашивая трудовые будни. Марина Сергеевна участвует в конкурсе десять лет, неоднократно становилась победителем в номинациях, но первое место до сих пор не занимала. Стоит отметить, что для создания фоторабот она использует только смартфон.

В этом году на традиционный конкурс заявились 29 участников с 205 работами. Газовики представляли снимки в разных жанрах — пейзажи, этюды, фоторепортажи.

С презентацией на тему «Удивительная природа Таймыра» выступила заведующая сектором краеведения Централизованной библиотечной системы Норильска Екатерина Чернобай. Краевед погрузила слушателей в удивительный мир природы Таймыра.

Победу в номинации «Взгляд мастера» одержал Евгений Стасенко, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6–го разряда Северо–Солёнинского участка управления энерговодоснабжения. Евгений Викторович профессиональный фотограф и в конкурсе участвует практически с его основания.

Первое место в конкурсе занял Сергей Купчиков, специалист рентгено–, гаммаграфирования лаборатории неразрушающего контроля управления промышленных активов. Для Сергея Николаевича фотография — хобби, своего рода отдушина. Любит снимать пейзажи в уединённой, спокойной обстановке. К фотоискусству прикоснулся ещё в пионерском детстве, потом забросил. С 2010 года хобби вернулось в его повседневную жизнь. В конкурсе участвует нечасто. Снимает в основном для себя или дарит работы друзьям.

Второе место — Андрей Шиляев, начальник участка геолого–промысловых работ Северо–Солёнинского ГКМ службы разработки месторождений управления геологии и разработки месторождений. Андрей Владимирович тоже новичок на конкурсе. Фотографии делал с помощью смартфона на озере Лама, куда ездил отдыхать с семьёй. Новый опыт его заинтересовал, будет участвовать снова.

Третье место у Николая Перепечаева, начальника Пеляткинского промысла по добыче газа и газового конденсата газопромыслового управления. Он участвовал в конкурсе впервые. К фотографии относится как к возможности оставить память о событиях, людях, друзьях, производстве. На фотоконкурс он представил работы в северной тематике.

Участники, вошедшие в тройку призёров, получили награды из рук генерального директора «Норильск-газпрома» Андрея Чистова. Он особо отметил формат мероприятия: приятно, что это не просто демонстрация и оценка фотоснимков, в ходе вечера участники получили массу познавательной информации и положительных эмоций.

Фото Витаса Бенета и участников конкурса