Знаний много не бывает

Пятый раз подряд «Клуб исследователей Таймыра» (КИТ) получил президентский грант на работу «Школы краеведа Норильска» в 2023–2024 годах. Этот проект направлен на изучение прошлого нашей с вами территории. Пятый раз подряд он получает столь высокое доверие на федеральном и даже правительственном уровне, ведь Фонд президентских грантов является не только единым оператором грантов президента РФ, но и подотчётен Координационному комитету при руководителе администрации президента.

– Изучая историю работы фонда, мы не обнаружили ни одной организации, кроме нашей, которую поддерживали бы с одним и тем же проектом в течение пяти сезонов подряд! Это обстоятельство не только повод для гордости, но и существенный стимул для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать качество нашей работы и тот уровень, которого нам удалось достичь за это время. И нам есть чем гордиться. «Школа краеведа» дважды входила в сотню лучших проектов страны, а КИТ даже был включён в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг Минюста России, — с гордостью рассказывает руководитель «Школы краеведа» Станислав Стрючков.

Теперь немного цифр. За время работы «Школы краеведа» в ней приняли участие более 500 человек, более 60 из которых получили сертификаты, разработав и публично защитив собственные проекты. Школа подготовила восемь экскурсоводов, нескольких публицистов и даже двух соискателей–диссертантов. В прошлых сезонах было проведено более 40 полевых выходов, экскурсий, экспедиций и походов, прочитано 16 лекций, состоялось 8 архивных занятий. А количество семинаров и индивидуальных консультаций вряд ли можно подсчитать! Кроме того, не менее 20 раз школа принимала участие в общегородских и корпоративных массовых мероприятиях.

Было издано более 20 методических пособий, краеведческих брошюр, большую часть из которых написали сами участники проекта. В них впервые были подняты ранее скрытые факты истории Большого Норильска. А Норильская региональная конференция исследователей территории давно уже стала брендом нашего города. Последние годы она тоже проводится в рамках «Школы краеведа». Важно, что каждый год по результатам этого форума издаются справочные материалы.

Основная задача проекта — цепная реакция передачи знаний о локальной истории — выполняется безукоризненно. А популярность школы в Норильске объясняется очень просто — там нет обязательной программы. Каждый сам решает, сколько сил и времени отдать проекту, и может в любой момент из него выйти или, наоборот, вступить. Желание разобраться в истории места — это основной стимул для результативной работы. А руководители проекта только помогают в этом.

– Впереди новый сезон «Школы краеведа Норильска». Мы всё начнём заново, но уже на основе очень хороших результатов и практического опыта! Тем, кто планирует участвовать, стоит следить за публикациями. Скоро начнём формировать новую группу! — говорит Станислав Стрючков.

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