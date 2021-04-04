Знания – power

Международная лингвистика

Методики освоения любого языка в целом мало чем отличаются. В этой статье мы будем говорить именно об английском в силу того, что он уже давно считается международным, и в других странах именно его подавляющее большинство изучает как второй язык. К тому же большинство зарубежных фильмов и книг, которые вы бы хотели посмотреть или прочитать в оригинале, выпущены именно на этом иностранном языке.

Академический подход

Самый серьёзный и эффективный подход, который даст ощутимые результаты буквально через пару месяцев, это, конечно, регулярные занятия с преподавателем. Ничто не заменит живого общения с педагогом. Единственный подводный камень в этой реке познания — уровень подготовки самого учителя. Выбирая репетитора, стоит выяснить, бывал ли он за границей, насколько свободно общался с носителями языка и как давно практиковался в живом общении. Поверьте, есть большая разница между академическим английским и разговорным. А нам в первую очередь пригодится не знание грамматики, а возможность общаться в диалоге. Конечно, далеко не у всех есть время и желание заниматься хотя бы три раза в неделю по несколько часов с репетитором. Поэтому многие идут по схожему, но более комфортному пути — записываются на онлайн–курсы.

Обучение в сети

Фирм, обещающих буквально за один курс «подвесить» вам язык, в социальных сетях много. Но насколько эффективен и рентабелен такой подход?

Отзывы об интернет–курсах иностранного языка существенно разнятся — от восторгов до обвинений в мошенничестве. Поделюсь собственным опытом общения с одной из подобных контор. Во–первых, поговорим о продаже таких курсов. Бесплатный «часовой» урок заканчивается через 15 минут, а после представитель несколько часов пытается убедить вас купить полный курс за 30–40 тысяч прямо сейчас, пока вы не спрыгнули с крючка. Но, может, курсы и правда хороши и стоят того? В подавляющем большинстве подобных контор на главной странице сайта большими буквами прописано главное предложение — «Восемь занятий — за 4500» (ну или вроде того). Однако минимальная стоимость курса из пресловутых восьми занятий будет составлять 8–10 тысяч. Продавец объяснит, что указанные в рекламе занятия — так называемые групповые, настоящими уроками там и не пахнет. По сути это просто чат–болталка, где люди собираются, чтобы попрактиковаться в разговорном английском. И деньги вы платите за доступ к этому ресурсу. Вот только зачем? Ведь в интернете полно похожих бесплатных болталок.

Что же входит в стандартный пакет расширенного курса ценой в 30–40 тысяч рублей? Как правило, 2–3 часовых занятия в неделю с преподавателем, чат–болталка и доступ к нескольким обучающим программам, которые можно установить на телефон. Всё это, за исключением работы с репетитором, вы можете найти в интернете сами, и если не бесплатно, то за небольшие деньги. Что касается занятий непосредственно с педагогом: да, они весьма полезны, а среди тех, кто будет преподавать вам иностранный, есть очень грамотные специалисты. И даже необходимость общения по Skype не делает такие уроки менее эффективными. Но стоит ли курс заявленной стоимости? Однозначно нет. Цена завышена на 40–60%. Самообразование

Самый дешёвый, хоть и не самый простой способ. Если ваше сознание нарисовало сейчас гору учебников и дымящуюся от напряжения голову, значит, вы не в курсе современных трендов в этом направлении. Современные разработки в области постижения иностранных языков делают обучение удобным, приятным и интересным. Итак, рассмотрим начальный уровень. Проще всего скачать себе на телефон обучающую программу. Это поможет и получить/освежить базовые знания, и пополнить словарный запас. Соответствующих приложений довольно много. Какую именно выбрать? Советую установить несколько сразу и поэкспериментировать, так как выбор сугубо индивидуален. Лучше всего в качестве основной обучающей программы подойдёт та, которая предлагает полный курс, то есть содержит в себе и грамматику, и произношение. А в качестве дополнительной нагрузки стоит скачать приложение для расширения словарного запаса и аудиокурс. Такая подборка поможет существенно продвинуться в освоении иностранного языка за пару месяцев. Кстати, среди вариантов немало и тех, что предназначены для детей младшего возраста и сделаны в форме забавных игр. Так что если ваш ребёнок «не вылезает из телефона», то можно сделать так, чтобы это приносило какую–то пользу.

Поговорим с миром

Если ваш уровень уже позволяет разбирать написанное и воспринимать на слух иностранную речь, но вы хотите отточить навыки в живом общении или письме, то стоит воспользоваться чатами–болталками. Для удобства привожу ссылку на список наиболее популярных и полезных интернет сообществ подобного рода: lifehacker.ru/9–english–sochial–media. Для начинающих рекомендую выбрать именно видеообщение, например по Skype. Когда ты видишь движение губ собеседника, то речь воспринимается легче. Чем ещё хороши такие сайты — так это тем, что в результате легко можно обрести друзей или хороших знакомых по всему миру. А это весьма полезно, если собираешься путешествовать за границей.

На заметку

Учимся играючи

Проведённые социологами и лингвистами–экспертами исследования показали, что современная молодёжь в общей массе куда лучше знает английский, чем старшее поколение. Социологи и психологи связывают этот феномен с развитием интернета, социальных сетей и в первую очередь с пристрастием молодёжи к массовым онлайн–играм. В таком виртуальном мире границ не существует и так называемые кланы или гильдии (сообщества игроков) могут объединять геймеров со всего мира. Здесь хочешь не хочешь, но выучишь хотя бы базовые фразы, необходимые для командной игры. Практически все геймерские новинки в первую очередь выходят сначала на английском, а уж потом на русском языке. Даже из простеньких диалогов в обычной стрелялке можно почерпнуть немало полезных фраз. Если же речь идёт о добротной квестовой RPG (игра с долгим поступательным развитием персонажа — прим. Авт.) с отличной историей, множеством игровых персонажей и длинными диалогами, то по её окончании в мозгу игрока оседает большое количество новых иностранных слов, а порой и предложений.

Так что если вы относитесь к категории олдфагов игрового мира (люди старше 30, играющие в компьютерные игры — Авт.) и хотите подтянуть английский, советую вместо русскоязычной версии установить оригинал уже пройденной игры или освоить новую на английском языке. Подойдёт вариант с субтитрами и локализацией игрового софта. Это позволит хорошенько освежить в памяти разговорную речь, а заодно взглянуть по–новому на знакомых героев.

Не учеба, а сплошное кино

Вариант, схожий с описанным выше, но связанный с киноиндустрией. Поверьте, смотреть фильмы с оригинальной озвучкой намного интереснее. Настоящий тембр голоса актёров, акценты и не убитые переводчиками шутки — всё это улучшит впечатление от просмотра. Если восприятие на слух ещё недостаточно развито, выберите фильм с русскими субтитрами. Лично я сейчас с большим удовольствием три раза в неделю устраиваю себе вечерние сеансы англоязычного кино и сериалов именно в таком формате. И могу сказать, что за три недели восприятие на слух английского значительно улучшилось, хотя поддержка в виде субтитров всё ещё требуется. Если хотите освоить этот метод, на первых порах рекомендую выбрать фильм или сериал, где главные герои имеют звучный голос и хорошее произношение. Например, культовый сериал «Декстер» тяжело воспринимался из–за мягкого тембра голоса главного героя, а популярный сейчас сериал «Люцифер» — из–за британского акцента актёра. Советую начать с сериала «Ведьмак», где и диалогов не так уж много, и произношение у большинства героев более чёткое.

Тонкости зарубежного общения

Ну и напоследок. Рано или поздно пандемия закончится, и вы сможете применить на практике полученные навыки. И здесь кроется маленькая хитрость. Отправляясь в страну, где изученный вами язык не является национальным, но широко применяется как международный, вы можете стать заложником собственного избыточного образования. Например, в Тайланде, Вьетнаме, Камбодже и любой другой азиатской стране большинство местных жителей освоили английский примерно на том же уровне, что и среднестатистический россиянин. Исключение — торговцы и гиды, знающие его на уровне выше среднего. В результате, чем более сложные и профессиональные языковые конструкции вы будете использовать, тем меньше вас будут понимать. Разумнее в этом случае применять простейшие и даже неправильные, но понятные на базовом уровне фразы. Как пример: во время отдыха в Таиланде моя супруга обратилась к официанту с просьбой не добавлять в рис жареное яйцо, используя формулировку «Without egg» (без яйца). Восприняв фразу на слух как «With egg» (с яйцом), парень принёс ей рис, поверх которого лежала яичница. Объяснить его ошибку удалось лишь примитивными фразами: «No egg» и «Delete egg». И такие мелкие казусы, связанные с хорошим академическим английским, у моей супруги в азиатских странах происходили постоянно.