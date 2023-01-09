Золотые узоры

Чемпионат по стандартам WorldSkills проходил в шести городах Ямала (Салехард, Новый Уренгой, Муравленко, Надым, Лабытнанги, Губкинский) по 16 компетенциям в двух направлениях: «ТЭКskills – новые технологии молодым профессионалам», «Традиции и ремёсла Севера – связь поколений».

Норильские мастера выступили в этом крупном федеральном конкурсе во второй раз — в 2021 году поездка была, скорее, ознакомительной, говорит куратор нашей творческой команды Ольга Парсова. За организацию обоих выездов она признательна благотворительному фонду «Территория добра», творческому альянсу «ИккиТаба» и группе компаний «Жар.Птица», поддерживающим молодых профессионалов Таймыра и бережно относящимся к традициям Севера:

- Ямал, Якутия всегда классно вкладываются в своих молодых специалистов, куют золотой состав будущих мастеров, которые позже будут представлять регионы через прекрасную сувенирную продукцию и победы на крупнейших конкурсах. Потому нам так важно было выступить на этом чемпионате, показав, что таймырские мастера - способные, творческие, обладающие настоящим талантом.

Норильской команде разрешили выставить лишь одного участника — им стала Людмила Грабовская, студентка четвёртого курса Норильского колледжа искусств, работающая под руководством преподавателя Елены Мусиной. Ещё один участник остался в резерве. Людмила победила в компетенции «Резьба по дереву и кости» и привезла золото Ямала на Таймыр. Ольга Парсова особенно гордится тем фактом, что норильчанка обошла представителей традиционно сильных косторезных регионов, причём некоторым разрешили выступить в расширенном составе - командой из двух человек.

- У соперников было в два раза больше шансов на победу, но Людмила сумела показать, что норильчане недаром славятся как искусные умельцы. Каждая работа оценивалась очень строго, замерялась, учитывались даже такие детали, как поворот головы скульптурной важенки, которую вырезала Люда, - говорит куратор нашей команды.

Сама девушка признаётся, что рассчитывала стать лишь третьей в своей категории: конкуренция была очень серьёзной. Кстати, это её дебют на «ЯмалСкиллс» и второе выездное выступление вообще - первым стало участие в Дельфийских играх-2021:

- Когда мне предложили испытать свои силы, я сразу же согласилась, а потом запереживала: на носу сессия, вроде бы не до поездок. И всё-таки подумала: раз уж решилась, сделаю всё что смогу. По заданию мы должны были скопировать представленную скульптуру максимально близко к параметрам. Я сосредоточилась на процессе, а не на том, какое место займу, - наверное, это снижало уровень стресса.

Впереди у Людмилы защита дипломной работы, и все мысли посвящены этому. Далее она планирует поступать в Омский педагогический университет, хочет выучиться на художника-педагога. Вернётся ли мастерица работать в Норильск,она пока не знает. Однако именно желание местных мастеров после окончания обучения оставаться в Норильске куратор творческой команды Ольга Парсова считает важным следствием подобных поездок и конкурсов.

- Люди должны понимать, что здесь у них есть возможность обмениваться опытом между собой и иногородними мастерами, спокойно работать над украшением родных мест. И хорошо бы уделять развитию традиционных ремёсел больше внимания, особенно с учётом ставок,делающихся на туризм.Я как волонтёр помогаю организовывать творческие поездки, но нужна и дополнительная поддержка, ведь косторезное искусство по праву может стать визитной карточкой территории.