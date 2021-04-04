Зона особого внимания

– Владимир Александрович, уже можно подвести итоги работы прокуратуры за первый квартал 2021 года. За какими сферами жизни города вы наблюдали особенно внимательно?

– Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законности. Сферы этой деятельности всеобъемлющи. Но у нас, безусловно, есть приоритеты. К их числу относятся экология, трудовое законодательство, жилищно–коммунальное хозяйство, соблюдение законности при принятии нормативно–правовых актов.

Сейчас особое внимание уделяется экологии, которая важна как для Норильска и градообразующего предприятия, так и для всего Севера в целом. Надзорную часть в этой сфере выполняет Норильская прокуратура. В январе 2020 года прокурором края было принято решение о создании в Норильске подразделения Красноярской природоохранной прокуратуры, и сейчас здесь работают заместитель прокурора региональной природоохранной прокуратуры и его помощник. Также вопрос экологии находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Своё присутствие в Норильске усилили такие контролирующие органы, как Министерство экологии и рационального природопользования, Росприроднадзор. Я думаю, что общими усилиями мы изменим ситуацию с экологией в лучшую для норильчан сторону.

– В начале года было много жалоб на горы мусора во дворах. Как прокуратура работала в этой части с региональным оператором?

– Об этой ситуации мы сначала узнали из СМИ и соцсетей, позднее жалобы на регионального оператора стали поступать и от горожан. Здесь нужно понимать, что деятельность органов прокуратуры не подменяет работу контролирующих организаций. Поэтому первоначальные обращения мы перенаправили должностным лицам, ответственным за контроль над вывозом мусора. Параллельно выяснили у регоператора, с чем связана такая задержка. Причина — сильные морозы: при температуре ниже минус 40 градусов техника просто отказывается работать. Такая проблема возникала не только в Норильске, но и других регионах.

Существуют и нормативы, по которым определена периодичность вывоза мусора при низких температурах — мы проверили и их соблюдение. Ситуацию взяли под свой контроль и муниципальные власти. На совещаниях, куда приглашались должностные лица «РостТеха» и сотрудники министерства природопользования и управляющих компаний, был выработан алгоритм действий. И сейчас есть понимание, что делать в будущем в подобных ситуациях. На сегодняшний день усилен транспортный парк «РостТеха»; налажено взаимодействие между УК и регоператором; согласованы графики вывоза мусора и расчистки подъездных путей к мусорным бакам. Мы надеемся, что в дальнейшем сбоев, связанных с вывозом твёрдых бытовых отходов, не возникнет.

– Как прокуратура осуществляет контроль за несанкционированными свалками?

– С момента создания подразделения природоохранной прокуратуры полномочия по надзору за образованием несанкционированных свалок переданы им. Но мы продолжаем отслеживать их появление. В тесном партнёрстве с «РостТехом» в прошлом году утилизирован ряд нелегальных точек складирования мусора, в местный бюджет для этих целей заложены необходимые средства. Как только в городе появился отдел Министерства экологии и рационального природопользования России, он также занялся решением вопроса с нелегальными мусорными свалками.

Все контролирующие органы в рамках своих должностных обязанностей занимаются решением вопросов экологии, упорядочивая и контролируя работу своих направлений. Примером такого межотраслевого взаимодействия может служить полигон твёрдых бытовых отходов «Байкал–2000». Так, во время своего рабочего визита в Норильск заместитель краевого министра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк вместе с главой города Дмитрием Карасевым посетила полигон ТБО. Провели проверку работы полигона сотрудники прокуратуры и других правоохранительных и контролирующих органов. Вопросом экологии занимается множество специалистов в рамках своих компетенций.

– Как вы оцениваете работу, проделанную на полигоне «Байкал–2000»?

– Работа проделана колоссальная. Сама ситуация с этим полигоном довольно сложная. Представьте себе огромную площадь, состоящую из мусора, глубина которого варьируется от восьми до десяти метров. Пожары там начались ещё осенью. Сотрудники Ппокуратуры, выехав на место возгорания, выявили у юрлица ряд нарушений, возбудили дело об административном правонарушении и привлекли к ответственности виновных. В этой части вопрос был закрыт: предприятие купировало очаги возгорания, и горение в целом прекратилось. Но, видимо, где–то внутри этой большой площади тление сохранилось. Потом пошёл снег и образовался колпак, под которым тление усилилось.

Сейчас к свалке подведены водопроводные трубы, техника пробуривает траншеи, которые проливаются водой. Также на полигоне делался забор проб воздуха, результаты которого показали, что ничего токсичного и опасного для здоровья людей не обнаружено. Пока парение сохраняется, и когда роза ветров меняется, в Талнахе чувствуется неприятный запах. Состояние свалки постоянно контролирует Роспотребнадзор, лаборатория «Норникеля» проводит замеры. Делается всё, чтобы предотвратить парение и распространение запаха. Ничего нового, кроме системного тушения тления, в этой ситуации предпринять нельзя.

– Реагирует ли прокуратура на острые высказывания по городским проблемам в соцсетях?

– Мы мониторим соцсети. Если раньше прокуратура реагировала только на поступающие от граждан обращения, то в последние пару лет интернет–площадки стали для нас хорошим источником информации. Теперь эта деятельность регламентирована приказами вышестоящего руководства, и мы обязаны контролировать среду общения в мессенджерах. Например, за прошлый год минимум восемь раз наши сотрудники выезжали по сообщениям из соцсетей, и в шести случаях была проведена прокурорская проверка.

– С какими вопросами и жалобами к вам чаще всего обращаются горожане?

– За прошедший год норильчане обращались в прокуратуру около 3000 раз. За первый квартал этого года зарегистрировано 530 обращений. Как правило, жители города жалуются на услуги ЖКХ, возникают вопросы и по уголовно–процессуальной деятельности. В новом году преобладают жалобы на уголовно–процессуальные действия правоохранительных органов — это незаконные постановления по отказу в возбуждении уголовного дела или, наоборот, по возбуждению уголовного дела, по осуществлению уголовного преследования.

– Занимается ли в настоящее время прокуратура какими–либо коррупционными делами?

– Это одно из приоритетных направлений в нашей работе. В 2020 году мы привлекли к дисциплинарной ответственности около 40 должностных лиц за то, что они в обязательном порядке не задекларировали сведения о доходах и расходах. Также в прошлом году были направлены материалы для уголовного преследования некоторых должностных лиц, среди которых есть представители и коммерческих организаций, и муниципалитета. По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые сейчас расследуются.

– Владимир Александрович, вы в Норильске работаете уже год. Расскажите о своих достижениях за этот период.

– События 2020 года заставили нас изменить привычный режим работы. Мы надеялись, что с приходом нового года вернёмся к планомерной работе. Но 2021–й начался с новых потрясений и трагических событий. Несмотря на это, я считаю, что прокуратура добивается неплохих результатов. У нас обновился коллектив, мы сделали ремонт в помещениях. За год моей работы я лучше узнал город, понял, каким сферам в Норильске нужно уделять повышенное внимание.