Зона ответственности

Об охране общественного порядка и борьбе с преступностью рассказал и. о. начальника Норильского ОМВД Андрей Щербаков. За 2022 год было выявлено 3500 правонарушений, непосредственно в декабре 2022 года — 205 административных правонарушений. Первая декада 2023 года характеризовалась снижением количества заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По статистике, одна треть всех преступлений в городе совершается лицами, находящимися под воздействием алкоголя. Поэтому в преддверии длительных праздников сотрудники полиции проконтролировали соблюдение антиалкогольного законодательства. За прошлый год в этой сфере было выявлено 3,5 тысячи нарушений. В ходе декабрьской проверки магазинов полицейские зафиксировали 114 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Общая сумма штрафов за допущенные нарушения составила 1,6 млн руб. При этом из оборота было изъято полторы тысячи литров безакцизного алкоголя .

Поговорили и о вахтовиках. Они уже не раз привлекали к себе внимание, и подобных граждан в городе с каждым годом будет становиться всё больше. Полицейские проанализировали, что в строители подаётся не лучший контингент, прибывающий со всех уголков страны. Ответственность за работников ложится на плечи руководителей предприятий, отметил Андрей Щербаков. В целях недопущения дальнейших правонарушений правоохранители призывают расторгать контракт с сотрудниками, нарушившими условия пребывания, в частности, замеченными на рабочем месте в алкогольном опьянении. И безусловно, обеспечивать их выезд после расторжения договора. За соблюдением последнего пункта руководством фирм правоохранительные органы обещали следить особенно тщательно.

Львиную долю времени посвятили вопросам безопасности граждан, в особенности — в области защиты от мошенников. И хотя эта тема уже набила оскомину, а сами сотрудники полиции сбились с ног, рассказывая о том, как уберечься от обмана, норильчане продолжают отдавать свои сбережения неизвестным. Так, только за первые 10 дней нового года преступникам уже удалось выманить у горожан почти 16 миллионов рублей. При этом складывается впечатление, что интернет–воришки уже обзвонили всех в городе и пошли на второй круг по особенно доверчивым. В прошлом году было зарегистрировано три обращения от жителей, уже ранее обращавшихся по факту обмана. Например, среди потерпевших есть воспитательница детского сада, которая однажды переводила интернет–обманщикам кругленькую сумму и опять пожертвовала 60 тысяч, а контролёр из ГЦК лишился полумиллиона рублей при попытке приобрести акции газовой компании. В целом же именно доля мошенничества в сфере IT составляет на данный момент 26% от всех совершаемых в городе преступлений. В целом за истекший год норильчане перевели преступникам более 150 миллионов рублей.

– Стратегия и тактика аферистов постоянно меняются. Они изобретают всё новые способы обмана. Не стесняются мошенники представляться сотрудниками правоохранительных органов, следственного комитета. Обвиняют людей в переводе средств на Украину, запугивая до такой степени, что люди начинают ощущать себя изменниками Родины. В доказательство посылают фото поддельных постановлений о возбуждении уголовных дел и других документов. Жулики звонят через программу — симулятор номера, маскируя номер звонящего под номер реальной организации. Чтобы вызвать доверие, предлагают жертве убедиться на сайте ведомства, что номер, с которого звонят, действительно относится к силовым структурам, а затем перезванивают и под разными предлогами вынуждают перевести деньги по указанным реквизитам. Разоблачить мошенников просто: достаточно самому набрать указанный на сайте номер и поговорить с настоящими служителями закона, так как подмена номера действует только при входящем звонке, — рассказал и. о. начальника Норильского ОМВД.

Ещё одно свежее направление в деле отъёма нажитого у населения — псевдоинвестиции в госкорпорации. Так, 68–летняя пенсионерка, пытаясь заработать на инвестициях, перевела преступникам 600 тысяч рублей; 55–летний оператор МУП «КОС», вкладываясь якобы в «Газпром», потерял 4,6 млн. Причём эти средства не личные накопления граждан, а кредиты, взятые под влиянием аферистов, в одном или даже нескольких банках. Активно зарабатывают негодяи на интернет–сервисах по продажам «Авито» и «Юла». Например, 42–летний электрогазосварщик лишился 813 тысяч рублей, попробовав купить на одной из платформ квартиру.

В итоге полицейские совместно с администрацией приняли решение усилить работу с жителями. В первую очередь просвещать в этой сфере будут пенсионеров, к процессу подключат и социальные службы. С февраля начнётся проведение встреч с рабочими коллективами предприятий, на которых специалисты силовых структур выступят с курсом лекций, как защититься от мошенников.

Ситуацию по противопожарной обстановке в городе за минувший месяц и первую декаду января текущего года осветил и. о. начальника седьмого отряда федеральной противопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Денис Макаров. В первой декаде января зарегистрировано 15 пожаров, в аналогичном периоде прошлого года было 11 случаев возгораний. Нынче в семи из них загорелись машины ввиду неисправности механизмов транспортных средств. В трёх виновата чрезмерная нагрузка на электропроводку, и в двух случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. За декабрь прошлого года зарегистрировано 18 пожаров, в 2021–м их было 25. При этом в предновогодний месяц обошлось без жертв. В целом за 2022 год зарегистрирован 281 пожар, что значительно больше, чем в позапрошлом году, увеличение количества возгораний огнеборцы связывают с жарким летом. Большинство из них зафиксировано за городской чертой — 62 ландшафтных пожара.