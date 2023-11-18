Зов предков

Фестиваль — часть этнокультурной лаборатории «М.О.С.Т.», в рамках которой студенты и педагоги НКИ изучают народные промыслы и устное народное творчество, а после знакомят норильчан с результатами этих исследований. Проект стал победителем грантового конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Театр мод «Бараксан» представил постановку на основе фрагмента сказки «Рождение земли». Традиционно коллектив строит свой репертуар, используя фольклор коренных народов севера. По признанию преподавателя НКИ Елены Мусиной, на создание одного костюма, который представляется и в качестве дипломной работы студента, уходит примерно полтора года. Всего в костюмерной «Бараксана» собрано более 200 моделей, авторы которых вдохновлялись образами северных животных, мифологических персонажей и даже явлений природы. Работы не только выставляются в музее — ребята демонстрируют их на городских мероприятиях, в школах, на различных конкурсах.

Народные промыслы были представлены образцами тканей со специфичными орнаментами и узорами, игрушками, женскими украшениями и предметами быта. Помимо работ студентов колледжа, гости фестиваля смогли увидеть народные костюмы жителей южных регионов России. Отдельным экземплярам более 150 лет, а какие–то элементы в виде украшений восстанавливались с академической точностью уже в наши дни. В коллекции их владелицы Евдокии Огневой чуть более 30 сборных комплектов, на фестивале были представлены пять. По словам коллекционера, сегодня возвращается интерес к народному костюму, и отрадно, что некоторые молодые девушки используют уникальные элементы в повседневной одежде. Народные мотивы, уверена мастерица, можно с лёгкостью адаптировать к современности.

Студенты отделения сольного, хорового и народного пения приглашали гостей присоединиться к весёлому хороводу. Затем все желающие могли вырезать амулет из рога северного оленя, вышить узор из бисера, создать пастельный северный рисунок, сплести пояс, соткать коврик и многое другое.

– Этот фестиваль воплощает главные нравственные ценности нашего народа. Организовав его, мы отдаём дань глубокого уважения мудрости наших предков, их сплочённости, стремлению к добру и взаимной поддержке. Россия — наша общая Родина, и её будущее создаётся сегодня, оно зависит от каждого из нас, — приветствовала гостей преподаватель колледжа Светлана Новикова.

Ритм фестивалю задали гости из Таймырского Дома народного творчества. Коллективы из Дудинки исполняют песни и танцы не только коренных народов севера, но и киргизские, алтайские, русские, украинские. Хор долганской песни «Арадуой», хореографический ансамбль «Явал», самое многочисленное объединение Дома творчества «Луч кыргызов», ансамбль «Ивушка», а также сольные исполнители в концертной программе «Созвездие Севера» доказали зрителям, что в таком разнообразном народном творчестве можно найти общие мотивы лиричной влюблённости, патриотизма и праздничного задора.

Музей творческих работ выпускников отделения декоративно–прикладного искусства пополнился новыми экспонатами, среди которых декоративные панно, костюмы и статуэтки в технике художественной резьбы по кости. Перед преподавателями колледжа стоит задача прежде всего научить ребят воплощать народные традиции в творчестве, таким образом сохраняя их. При этом мастера также готовы поддержать любой полёт фантазии молодёжи. Например, у нынешних студентов зреет идея промышленной инсталляции.

Также в рамках проекта «М.О.С.Т.» прошли мастер–классы по украшению ткани цветной печатью и традиционным способам повязывания платка в разных регионах России, открытые уроки традиционной русской пляски и лекция–концерт «Сольное и хоровое народное пение», выставки «Красота Севера» и «Традиционная русская кукла».