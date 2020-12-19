Ольга Курунина о правонарушениях подростков, родительском контроле и доверительных отношениях с детьми

Раньше подопечными инспекторов отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) становились дети, вступившие в конфликт с законом, и злостные правонарушители. Ещё лет десять назад подростки, протестуя против повседневности и стремясь показать свою взрослость, совершали мелкие хулиганские поступки, чаще всего демонстративно и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас к ним добавились и те, кто совершил административные правонарушения, например: курил, переходил дорогу в неположенном месте, управлял автомобилем без прав. Веяние современности — нарушения в интернет–пространстве.

Влияние времени

– Раньше в магазинах почти не было мелких хищений. Как–то зазорно было что–то брать без разрешения. Сейчас мелкие кражи происходят сплошь и рядом. Дети пытаются выносить жвачки, шоколадки, а порой слабоалкогольные и не очень напитки. Часто такие поступки совершаются на спор, а иногда и из спортивного интереса, — рассказывает Ольга Курунина. — Многие правонарушения связаны с низким уровнем культуры граждан, которые не понимают, что любой закон — это свод правил, призванный регулировать конкретную сферу жизни. Некоторые люди считают вполне допустимым бросить мимо урны бумажку — придут дворники и уберут. Но ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, да и уважение к чужому труду никто не отменял.

Ко всему прочему претерпели серьёзные изменения морально–этические нормы, утрачены нравственные ориентиры. Граждане ругают ЖКХ, полицию, правительство, образование, здравоохранение — других людей. Хорошо знают, кто и что им должен, но забывают о своих обязанностях. Если бы родители были внимательнее к детям, то большинство отпрысков избежали постановки на учёт за курение или кражу копеечной шоколадки, а это, в свою очередь, не сказалось бы на их будущей карьере.

На ноябрь 2018 года на учёте в ОДН состояли 195 несовершеннолетних, год спустя — 202, а к ноябрю 2020–го — 147. Если правонарушение не связано с уголовным кодексом, то на работу с подопечным инспектору ОДН отводится шесть месяцев. Если за полгода ребёнок ничего противозаконного не совершает, это считается показателем его исправления, а при наличии положительной характеристики с мест учёбы и жительства, а также при отсутствии криминального окружения его снимают с учёта.

Стоящих на учёте несовершеннолетних в 2018 и 2019 годах больше, чем в 2020–м из–за того, что в этот период шла реконструкция взлётно–посадочной полосы, и многие дети на лето оставались в городе. Вместе с тем на статистику 2020–го повлияли пандемия и ограничительные меры. Дети ушли на удалёнку, их сильно загрузили учёбой.

Чтобы полноценно изучать школьные предметы, дети получили беспрепятственный доступ во всемирную паутину. Пока одни усиленно учились и получали знания, другие бродили по просторам интернета. Это привело к тому, что дети стали заходить на запрещённые сайты, в частности суицидальной направленности.

Посещение таких ресурсов сотрудники правоохранительных органов пресекают на корню. Одни дети заходили на запретные странички из любопытства: посмотреть и уйти, но история посещений всё равно оставалась. Вторые хотели вывести администратора такой группы на чистую воду. Третьи стремились быть в курсе последних новостей, чтобы предупредить своих товарищей о возможной опасности.

Детям катастрофически не хватает живого общения, и его нехватку они компенсируют с помощью соцсетей. Подростки стали чаще создавать в интернет–пространстве различные группы, в которые может вступать большое количество людей, в том числе и взрослых, которые преследуют одним им известные цели. Важно предупредить об этом девочек, которым в подростковом возрасте хочется нравиться и получать комплименты. Поводами для беспокойства родителей могут стать тотальное стремление ребёнка уединиться и ещё большая закрытость от родителей.

Стоит предостеречь своего ребёнка и от возможности лёгкого заработка на удалённой работе. Подростка могут использовать как распространителя наркотиков, в качестве курьера или закладчика. Родители могут перепроверить потенциального работодателя несовершеннолетнего и уберечь его от совершения преступления.

Детские травмы

Повлияла самоизоляция и на характер травм, которые дети получают дома. Инспекторы ОДН внимательно относятся к любым детским травмам, в том числе полученным в быту. Задача полицейского — выяснить, не носят ли они криминальный характер.

Обо всех случаях инспекторы узнают от специалистов здравоохранения, а после начинается работа с семьёй. Часто дети травмируются при падении с диванов, когда прыгают на них. Балуясь, они пытаются отвлечься от рутинной повседневности и снять эмоциональное и физическое напряжение.

Ушибы маленькие озорники получают и во время домашних занятий физкультурой, например, когда неудачно сделали кувырок или танцевальное па, а также во время забегов по квартире, игр с братьями и сёстрами и катания на подвесных качелях.

Младшие чаще страдают от ожогов, когда роняют на себя кружку с горячим чаем или тарелку с супом. Старшие травмируются, пытаясь самостоятельно починить электроприборы. Инспекторы ОДН предостерегают подростков от использования мобильных телефонов в ванных комнатах.

Для того чтобы ребёнок получил травму достаточно одной секунды. Обезопасить его могут только родители. Для младших детей лучше всего установить всевозможные заглушки и ограничители, а со старшими — поговорить о безопасном поведении дома.

Квартирные истории

Многие неприятные истории связаны с друзьями, которые приходят в гости к ребёнку в отсутствие родителей. Часто товарищи приводят ещё и своих знакомых, а те — своих. В итоге оказывается, что в дом бесконтрольно попадают незнакомые люди. Как правило, родители узнают об этом некоторое время спустя, когда обнаруживается пропажа ценных вещей или денег.

– Мне бы хотелось, чтобы отношения родителей и детей складывались доверительно, чтобы у ребёнка не было желания что–то скрывать от папы и мамы, — отмечает Ольга Курунина. — При этом взрослые должны контролировать визиты друзей, а при необходимости — иметь возможность связаться с их родителями. Также с ребёнком стоит проговорить правила для гостей. Чётко обозначить, что друзья ребёнка не должны бесконтрольно бродить по дому, а тем более брать чужие вещи.

Происходят тревожные инциденты и в квартирах, которые сдаются посуточно. Их снимают по просьбе подростков старшие друзья, знакомые родителей или сами родители. Обычно это делается на каникулах или приурочено к последним звонкам. Дети собираются в таких квартирах, празднуют, бывает, что и с алкоголем, устраивают шум и гам. В итоге происходят драки, ломается мебель, соседи вызывают полицию. Запрет не является выходом из таких ситуаций. Нужно договариваться с ребёнком и не забывать о разумном контроле со стороны родителей.

Сталкиваются современные дети и с другими соблазнами. Например, сомнительной возможностью присвоить себе потерянные кем–то телефон, банковскую карту или кошелёк. Чужое брать нельзя! Это расценивается как преступление, в данной ситуации — кража. Задача родителей оградить детей от этого. Телефон, как и паспорт, можно отнести в полицию либо, в зависимости от места, где они найдены, отдать педагогу школы или администратору магазина. Об обнаружении банковской карты можно сообщить на горячую линию банка, отнести её в ближайшее отделение либо в бюро находок ОМВД. Сделать это нужно в кратчайшие сроки.

– Будущее детей во многом зависит от родителей, правильно расставленных акцентов в воспитании и участия в жизни своих сыновей и дочерей, — резюмировала Ольга Курунина.