11 декабря состоится первая игра в рамках нового сезона Спортмастер-Юниорлиги U-18

Норильск вошёл в группу В, куда также вошли КПРФ (Москва); «Динамо-Самара», «Академия» (Санкт-Петербург). Группу А представляют команды: «Норман» (Нижегородская обл.), «Ровесник» (Вологда), «Северная Двина» (Архангельск), «Новая генерация» (Сыктывкар) и «Ухта». Группа С — «Синара» (Екатеринбург), «Тюмень», «Газпром-Югра» (Югорск), НУБК (Новый Уренгой).

Норильчане свои игры начнут 11 декабря с самарским «Динамо». На следующий день заполярная команда встретится с игроками КПРФ. И в заключительный игровой день подопечные Александра Соколова и Алексея Брусенцова сразятся с санкт-петербургской «Академией».

Сейчас старший тренер молодёжных команд мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов продолжает готовить команды к стартовым турам Юниорлиги.

В рамках открытого первенства города Норильска по мини-футболу юноши уже успели провести первые туры. Младшие (U-16) — обе встречи проиграли. Сначала со счётом 3:4 — «Эвересту», затем со счётом 4:10 — «Мотору».

А вот старшие игроки (U-18) идут без поражений — более чем уверенная победа над «Рубином» со счётом 19:1 и ничья с «Байкалом» — 2:2.

Наставник молодёжных команд «Норникеля» Александр Анатольевич Соколов поделился своим мнением после тренировок с ребятами, а также рассказал о подготовке старших юношей к первому туру Юниорлиги U-18. По его мнению, ребята находятся в таком возрасте, когда закладывается основа, закаляется характер:

– С моей стороны необходимо увидеть в каждом юном игроке то качество, которое нужно развивать. Юноши хорошие, есть явные лидеры, потенциал которых мы пытаемся раскрыть. Это моя первоочередная задача. Мне нравится отношение ребят к своему делу. Все усердно тренируются, выкладываются на играх. Будем продолжать заниматься и готовиться к играм Юниорлиги, где выступают юношеские команды Суперлиги. Для игроков нашей команды выступать за «Норильский никель» не пустой звук. Все ребята местные и для них честь — защищать цвета этого клуба и носить логотип на груди. Поэтому подготовка к Юниорлиге идёт очень серьёзно. В каждом матче в первом туре ребята будут настраиваться только на победу. Другой задачи у нас не стоит. Дух победителей — это то, что нужно прививать молодым футболистам с самых первых соревнований. Выходя на площадку, надо думать о том, что с паркета можно уйти только победителем. Ну а для того чтобы заработать важные очки, нужно быть командой и играть честно и сконцентрировано. Наша подготовка проводится так, чтобы мы подошли к матчам в хорошем физическом и психологическом состояниях. Есть небольшие шероховатости, но без них — никуда. Не удалось перед выездом провести достаточное количество контрольных игр. Однако, уверен, мы покажем свои лучшие качества. Надеюсь, что тур будет успешным, и все будут здоровы.