МАУ ИЦ «Норильские новости»

11 и 12 декабря в Норильске пройдёт седьмой розыгрыш турнира «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

11 и 12 декабря в Норильске пройдёт седьмой розыгрыш турнира «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

Главная / Новости / Спорт

11 и 12 декабря в Норильске пройдёт седьмой розыгрыш турнира «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

В состязаниях по традиции приняли участие представители всех школ Большого Норильска и Дудинки.

11 и 12 декабря в Норильске пройдёт седьмой розыгрыш турнира «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

Отборочные игры стартовали в сентябре, сильнейших выявляли в четырёх возрастных группах. Решающие игры в спортхолле «Айка» пройдут в субботу и воскресенье с 9.00 до 12.00.

Победители заполярного этапа - четыре команды юношей разных возрастов и команда девушек - в марте отправятся в Нижний Новгород на финальную часть 17-го сезона Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», генеральным партнёром которого выступает компания «Норникель».

Фото предоставлено пресс-службой МФК «Норильский никель»
9 декабря в 09:30 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также