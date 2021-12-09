11 и 12 декабря в Норильске пройдёт седьмой розыгрыш турнира «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье»

Отборочные игры стартовали в сентябре, сильнейших выявляли в четырёх возрастных группах. Решающие игры в спортхолле «Айка» пройдут в субботу и воскресенье с 9.00 до 12.00.

Победители заполярного этапа - четыре команды юношей разных возрастов и команда девушек - в марте отправятся в Нижний Новгород на финальную часть 17-го сезона Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», генеральным партнёром которого выступает компания «Норникель».