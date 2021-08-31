11 сентября норильчане присоединятся к Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2021»

К участию в акции приглашаются воспитанники спортшкол, школьники, студенты, а также норильчане, которые захотят проверить свои способности на беговых дорожках стадиона.

Первые забеги стартуют в 11.20, на следующие дистанции:

- 500 м - мальчики и девочки 2011 г. р. и младше;

- 1 000 м - мальчики и девочки 2009-2010 г. р.;

- 2 000 м - юноши и девушки 2007-2008 г. р.;

- 3 000 м - юноши и девушки 2005-2006 г. р.;

- 4 000 м - мужчины и женщины 2004 г. р. и старше;

Заверенные врачом заявки принимаются с 1 по 6 сентября с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. Комсомольская, 4, управление по спорту администрации города Норильска, отдел спортивных и образовательных организаций, кабинет № 19, контактный телефон 43-72-35*3004.