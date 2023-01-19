12 призовых мест завоевали норильские боксёры на открытом краевом турнире

В норильскую команду вошли спортсмены трёх спортшкол — спортшколы единоборств, СШ № 4 и № 5 — итого 28 боксёров, тренирующихся у четырёх наставников — Максима Трофимова, Владимира Лазника, Дениса Дурасова, Владислава Васильева.

По оценке тренеров, команда нашего города выглядела весьма убедительно в ринге: сразу 12 человек смогли завоевать медали, из них - четыре золотые. Так, в категории юношей 13-14 лет победителями стали Максим Монастырский (42 кг), Дмитрий Зайцев (60 кг), Николай Завгородний (52 кг). Серебро у Данила Горбачева (40 кг) и Максима Пенькова (60 кг). В категории юношей 15-16 лет победу одержали Владимир Бурдаков (66 кг) и Рамазан Абдуллаев (+80 кг). Вторую ступень пьедестала занял Курбан Аджигильдиев (75 кг), третью - Адель Дурдыев (66 кг) и Владимир Дмитриев (54 кг). В борьбе среди юниоров норильчане сумели завоевать бронзу: в категории 67 кг - Богдан Ковальчук; 54 кг - Вольф Рамазанов.

Кроме того, Максим Монастырский награждён за лучшую технику в своей возрастной категории, а Рамазан Абдуллаев - за лучшую технику в своей возрастной группе.