​Армейский биатлон на «Оль-Гуле» перенесён на 7 марта

Соревнования включают в себя бег на лыжах с автоматом за спиной и стрельбу по мишеням из холощёного оружия. В зачёт идёт общее время, потраченное на выполнение испытаний, за промахи начисляются штрафные секунды - по 15 секунд за каждый.

Соревноваться за Кубок абсолютного победителя армейского биатлона-2021 будут представители 45 организаций городов Норильска и Дудинки: это сотрудники силовых структур, работники подразделений «Норильского никеля» и бюджетных учреждений, студенты и члены общественных организаций.

Изначально планировалось, что соревнования пройдут 21 февраля, но в связи с сильными морозами их перенесли на 7 марта.

«Мы считаем, что норильский холод празднику не помеха. От лица ребят «Пограничного братства» могу сказать, что мы бы побежали и в -50 градусов, однако в положении стоит ограничение по температуре до -25», - утверждает Дмитрий Губарев, председатель «Пограничного братства» города Норильска.