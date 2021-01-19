12-летняя норильчанка Ширин Дуйшеналиева стала третьей на чемпионате Сибирского федерального округа (СФО) по боксу

Заниматься боксом девушка начала только в сентябре, прежде не тренировавшись ни в одном виде спорта. И сразу продемонстрировала свой талант к этому единоборству, говорит её тренер Денис Дурасов.

- Она прибавляет с каждой тренировкой, так что нынешний её результат закономерен. Девочка отправилась на СФО в ранге победительницы первенства края, - рассказал наставник. - Возможно, прогресс обусловлен тем, что она тренируется с парнями, это очень тяжело, но результативно.

На первенстве СФО спортсменка показала хорошую работу, оценил тренер, а последний бой и вовсе был спорным:

- Было три раунда, первый Ширин проиграла, но затем стала прибавлять и третий выиграла в «одну калитку». По решению судей, по очкам она уступила, - отмечает он.

К сожалению, путёвку на первенство России получает только победитель, но у Ширин ещё есть шанс выступить на России - если победит в ведомственных соревнованиях, например, первенстве профсоюзов, общества «Спартак» и других. Первое место на них даёт допуск на первенство России. Оно пройдёт с 1 по 9 мая, так что ближайшие месяцы у Ширин будут напряжёнными.

А между тем другие представители норильской школы бокса готовятся к краевым первенствам: в феврале на соревнования отравятся старшие юноши 14-15 лет, в марте - ребята 13-14 лет. Тренеры отмечают, что перспективы у наших команд есть, важно лишь подойти к турнирам в хорошей форме.