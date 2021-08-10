14 августа в Норильске отметят День физкультурника

С 12.00 на стадионе стартуют спортивные соревнования по следующим видам спорта: мини-футбол и футбол, стритбол, кроссфит, шахматы, шашки. Однако из-за пандемии традиционный торжественный парад, в котором ежегодно принимали участие представители спортивных федераций, спортсмены, инструкторы и работники компании «Норникель», спортивных сооружений, отменён.

Управление по спорту администрации города Норильска поздравляет норильчан с наступающим праздником спорта и здоровья! Развитие физической культуры и массового спорта - залог здорового общества. Наш город славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения, и продолжает активная молодёжь. Наша особая гордость – это спортсмены, представляющие Норильск на краевых, всероссийских и даже международных соревнованиях. От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!