14 декабря прошёл матч «Связь поколений» в подмосковном «Лужки.Клубе»

Президент компании «Норникель», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин вышел на лёд в первой пятёрке вместе с Вячеславом Фетисовым, Павлом Буре, Александром Овечкиным и Кириллом Марченко. Вадим Шипачёв, Владимир Ткачёв, Игорь Ожиганов, Иван Морозов, Егор Яковлев и другие игроки сборной России сыграли вместе с Александром Кожевниковым, Валерием Каменским, Сергеем Фёдорвым, Александром Могильным. Среди игроков также были первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и президент КХЛ Алексей Морозов.

В первую пятиминутку матча отличились Буре, Овечкин и Потанин. Благодаря их шайбам счёт в начале первого периода был 3:0. Но во втором периоде соперники догнали «Красных» и выбились вперёд со счётом 6:8. К концу периода «Красным» удалось переманить удачу на свою сторону и завершить его со счётом 15:11. Это безоговорочная победа.

– Я думаю, что это была игра с реальным спортивным накалом. У этого матча было несколько задач. Во-первых, с определёнными мерами предосторожности должна продолжаться нормальная жизнь. Во-вторых, «Связь поколений» — это традиция. Матч важен для наших легенд хоккея, для действующих игроков и для тех, кто спорт поддерживает. Это знак Ночной хоккейной лиге, любительским командам, болельщикам, что хоккей наш жив, конкурентоспособен и силён вот этой самой связью поколений, — отметил Владимир Потанин.

17 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала, поэтому матч «Связь поколений» стал разминкой для сборной России.

– Все рады пообщаться с легендами хоккея и все в хорошем настроении. Я думаю, это поможет нам психологически настроиться на серьёзный турнир, — поделился впечатлениями лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачёв.

– Для меня большая честь находиться на льду с кумирами детства, — сказал первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. — И для поколения 18–20-летних, которые видели только хайлайты легендарных игроков в интернете, и для остальных игроков сборной тоже. Сегодня на льду были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина, Кубка Стэнли. Думаю, что по составу подобных матчей раньше не было. Это вдохновляет и мотивирует нашу сборную здорово сыграть на Кубке Первого канала. Это огромное событие для всех нас, особенно в такое время, когда любой позитив придаёт нам дополнительную энергию. Благодарны компании «Норникель», Владимиру Олеговичу Потанину и всем участникам матча.

– Наша компания поддерживает Федерацию хоккея, поддерживает сборную и инвестирует в наш хоккей. От инвестиций мы ожидаем максимальной отдачи. С начала 1970-х годов, когда я начал болеть за нашу сборную, мои ожидания от «Красной машины» не изменились — только первое место. Никакого другого не существует, — резюмировал Владимир Потанин.