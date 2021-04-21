18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»
18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»
В третьем, уже ставшем традиционным, турнире участвовали команды Центрального района, Талнаха и Дудинки - «Заполярник», «Полярные волки», «Таймыр» и «Умка».
Победу одержала команда «Умка», серебро досталось «Заполярнику», бронза - «Таймыру». Все участники показали красивую, достойную игру. В номинации «Лучший вратарь» победа досталась Дмитрию Петрыкину («Заполярник»). Лучшим нападающим признан Степан Кривулин («Полярные волки»). Лучшим защитником стал Тимур Субраков («Таймыр»), а почётного звания лучшего игрока был удостоен Евгений Скирневский («Умка»).
Лучшими игроками в составе своих командах признаны: Александр Бучинский («Заполярник»), Всеволод Рябинин («Полярные волки»), Леонид Рыженков («Таймыр») и Максим Исаев («Умка»).