18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»

Победу одержала команда «Умка», серебро досталось «Заполярнику», бронза - «Таймыру». Все участники показали красивую, достойную игру. В номинации «Лучший вратарь» победа досталась Дмитрию Петрыкину («Заполярник»). Лучшим нападающим признан Степан Кривулин («Полярные волки»). Лучшим защитником стал Тимур Субраков («Таймыр»), а почётного звания лучшего игрока был удостоен Евгений Скирневский («Умка»).

Лучшими игроками в составе своих командах признаны: Александр Бучинский («Заполярник»), Всеволод Рябинин («Полярные волки»), Леонид Рыженков («Таймыр») и Максим Исаев («Умка»).