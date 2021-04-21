МАУ ИЦ «Норильские новости»

18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»

18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»

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18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»

В третьем, уже ставшем традиционным, турнире участвовали команды Центрального района, Талнаха и Дудинки - «Заполярник», «Полярные волки», «Таймыр» и «Умка».

18 апреля на крытом катке «Умка» прошёл турнир по хоккею с шайбой на Кубок спорткомплекса «Талнах»

Победу одержала команда «Умка», серебро досталось «Заполярнику», бронза - «Таймыру». Все участники показали красивую, достойную игру. В номинации «Лучший вратарь» победа досталась Дмитрию Петрыкину («Заполярник»). Лучшим нападающим признан Степан Кривулин («Полярные волки»). Лучшим защитником стал Тимур Субраков («Таймыр»), а почётного звания лучшего игрока был удостоен Евгений Скирневский («Умка»).

Лучшими игроками в составе своих командах признаны: Александр Бучинский («Заполярник»), Всеволод Рябинин («Полярные волки»), Леонид Рыженков («Таймыр») и Максим Исаев («Умка»).

Текст Ольга Ананских
Фото участников соревнований
21 апреля в 19:10 620
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