18 медалей разного достоинства привезли норильские тхэквондисты с двух крупных соревнований

В числе 270 участников норильская команда представила сразу 21 спортсмена. Если первый турнир был отборочным для формирования команды региона, которая выступит на первенстве Сибири, а затем и России, то второй (для детей 10-11 лет) стал скорее опытным полигоном.

- И норильчане им воспользовались на сто процентов, — говорит президент федерации тхэквондо Таймыра Сергей Никуличев. — Открытое первенство собрало много детей, для которых это были первые выездные соревнования. В нашей команде таких дебютантов сразу 11, прежде они все успешно выступали на домашних стартах. Ещё четверо ребят этой возрастной категории выезжают уже второй раз, но опытными их назвать тоже нельзя, их первый выездной турнир прошёл буквально в конце февраля.

В этот раз все 11 новичков показали себя очень хорошо, говорят тренеры, доказав, что могут конкурировать на выездных соревнованиях. Сергей Никуличев уверен, что при бОльшем опыте они могли бы продемонстрировать ещё лучший результат.

- На турнире было почти 300 участников, другой город, другие болельщики, волнение — всё это сказывается. К тому же в разных весовых категориях был разный уровень конкуренции, и если в тяжёлых ребята прошли один-два круга, то у более лёгких спортсменов было свыше 30 человек в категории, и каждый преодолел несколько кругов, — говорит он. — Сейчас им это было нужно для опыта, так что цели мы достигли — набрались уверенности и показали свой уровень.

Не менее удачно выступили и старшие ребята, соревновавшиеся уже ради отбора на более статусные первенство Сибири и России.

Норильчане завоевали несколько медалей, войдя в сборную региона и отобравшись на следующие турниры. Причём сразу по обеим дисциплинам — тхэквондо-пумсе (технический комплекс) и керуги (олимпийский спарринг). Путёвку на первенство России в итоге завоевала Кристина Цыганкова, но сначала она должна выступить на региональных соревнованиях.

В целом в двух турнирах в дисциплине керуги (олимпийский спарринг) победителями стали: Кристина Цыганкова, Денис Федотов, Роман Федотов, Кирилл Шевчук, София Шапошникова. Призёрами — Артём Смоленко, Макар Бочкарников, Юлия Онищенко, Степан Молчанов, Арсений Мартынов, Александр Печенюк, Алёна Данилова. В дисциплине пумсе (технический комплекс) отличились Юлия Онищенко, ставшая первой в индивидуальных выступлениях; Кристина Цыганкова и Талгат Айдагулов, завоевавшие бронзу; Юлия Онищенко и Талгат Айдагулов также взяли серебро в категории смешанных пар; Кристина Цыганкова и Александр Сергеев, получившие бронзу, а также Вячеслав Грачёв, Талгат Айдагулов и Александр Сергеев, ставшие вице-чемпионами в мужских тройках.

- К сожалению, мы, скорее всего, будем вынуждены отказаться от обеих поездок Кристины Цыганковой. Спортсмены её возраста соревнуются на первенствах Сибири и России в неудобное для нас время — в конце мая — начале июня, а поскольку мы выезжаем за свой счёт, уже просто нет возможности отправить спортсменку и тренера. У федерации нет спонсора, и очень обидно, что наши ребята, успешные в олимпийском виде спорта, не могут претендовать на медали российского достоинства по такой причине, — делится Сергей Никуличев. — Кроме того, первенство России для этого возраста запланировано в Калининграде, сложно сказать, какой будет геополитическая обстановка, и не отменят ли его вообще. Он добавляет, что схожая ситуация складывается из года в год именно с этим возрастом, поскольку заявлены неудобные для норильчан сроки проведения турниров. Аналогичная проблема и с выездом на соревнования кадетов по пумсе, получивших сейчас путёвку на первенство страны. Поехать туда они смогут, если турнир перенесут в другое место и сдвинут по времени. Пока же младшие спортсмены Федерации тхэквондо Норильска готовятся к местным стартам. На следующей неделе пройдёт первенство города, где тренеры ожидают увидеть более высокий уровень выступления спортсменов, уже имеющих опыт выездов. По результатам соревнований определится рейтинг лучших в своих возрастах. Сезон закроется плановой аттестацией, а новые выезды стартуют в новом учебном году. Между тем продолжают подготовку к грядущим стартам и взрослые спортсмены федерации тхэквондо Норильска. Так, Полине Никуличевой предстоит выезд на всероссийский турнир в Санкт-Петербург, который станет важным этапом перед Кубком и чемпионатом России.