19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги
19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги
Мини-футбольный клуб «Норильский никель» вышел в полуфинал.
Подопечные Евгения Куксевича переиграли на выезде сыктывкарскую «Новую генерацию» со счетом 3:0, одержав таким образом третью победу в четвертьфинальной стадии плей-офф. При этом один гол забил Родригиньо и два - Руслан Кудзиев.
В полуфинале плей-офф норильчане сразятся с командой из Тюмени. Серия начнётся в Норильске.