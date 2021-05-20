МАУ ИЦ «Норильские новости»

19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги

19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги

Главная / Новости / Спорт

19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» вышел в полуфинал.

19 мая норильчане провели третью игру 1/4 финала плей-офф Париматч-Суперлиги

Подопечные Евгения Куксевича переиграли на выезде сыктывкарскую «Новую генерацию» со счетом 3:0, одержав таким образом третью победу в четвертьфинальной стадии плей-офф. При этом один гол забил Родригиньо и два - Руслан Кудзиев.

В полуфинале плей-офф норильчане сразятся с командой из Тюмени. Серия начнётся в Норильске.

Фото с сайта МФК «Норильский никель»
20 мая в 13:00 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также