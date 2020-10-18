24 октября в «Арктике» состоится IX турнир по самбо памяти Ильи Соболева

Илья Соболев родился в 1969 году в семье спортсменов, его родители были мастерами спорта по спортивной гимнастике. В 14 лет Илья начал заниматься дзюдо, был победителем и призером городских и краевых соревнований как по дзюдо, так и по самбо. В 1989 году поступил в Хабаровский институт физкультуры и продолжал участвовать в состязаниях различного уровня. В 1992 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии, выполнив норматив мастера спорта международного класса по самбо.

Годом позже выступил на Кубке мира по самбо в Волгограде, где в составе клубной команды занял четвёртое командное место (при этом он сам не проиграл ни одной схватки). В 1994 году Илья на всероссийском турнире по дзюдо одержал убедительную победу и выполнил норматив мастера спорта по дзюдо. В 1997 году он выиграл первый турнир «Северное сияние» в Норильске.

После завершения соревновательной карьеры работал инструктором в спорткомплексе «Заполярник» и в спортклубе «Витязь». Ильи Соболева не стало 31 августа 2010 года.

Его знали многие нынешние тренеры, выезжавшие вместе с ним на соревнования, сборы, в лагеря. Учитывая заслуги Ильи Соболева, и след, который он оставил в спортивной истории Норильска, понятно их желание организовать турнир в его честь.

Первый турнир памяти Ильи Соболева состоялся в Норильске в 2011 году. Он собрал большое число участников — около 120 спортсменов. Как и обещали организаторы турнира, эти соревнования стали традиционными и вошли в календарь спортивных мероприятий города.

В нынешнем году турнир пройдёт в девятый раз. Его участниками станут юноши (с 16 лет) и взрослые спортсмены (18+) — всего около 70 человек. Соревнования пройдут в один день — 24 октября, открытие состоится в 12.00.