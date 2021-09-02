4 сентября в АБК стадиона «Заполярник» пройдёт чемпионат города по армрестлингу

В соревнованиях выступят спортсмены десяти весовых категорий, начиная с 60 кг (с «шагом» в пять кг). Предварительные заявки на эти соревнования не собираются, рассказал Александр Полканов, президент федерации армрестлинга и бодибилдинга:

- Армрестлинг – народный спорт, и для расширения числа участников мы специально не ограничиваем желающих предварительными заявками. Порой решают выступить и зрители, пришедшие поболеть за спортсменов. Традиционно большинство из выступающих студенты, приезжающих из Владикавказа в наш город на производственную практику.

Как правило, чемпионат города по армрестлингу собирает от 30 до 50 участников. Соревнования начнутся в 14.00.

А через неделю, 11 сентября, на этот раз уже в «Арт-холле» пройдёт ещё один силовой чемпионат - по бодибилдингу, впервые с 2017 года. Здесь уже необходимо отправить предварительную заявку, поскольку в этом виде спорта без подготовки не выступить.

На данный момент о своей готовности уже заявили четверо мужчин и восемь девушек. Последние выступят в двух категориях – «Фитнес-бикини» и «Фитмодель». Участницы первой категории выйдут на один раунд, включающий дефиле в купальнике и четыре обязательных поворота. Фитмодели посоревнуются в двух раундах: в первом продемонстрируют красоту тела в закрытых купальниках, во втором - в вечерних платьях.

- По этому виду спорта у нас долго не проводилось соревнований, потому ряд спортсменов оказались не готовы к проведению чемпионата именно сейчас, сразу после пандемии. Надеемся, на следующий год будет больше участников. А пока, учитывая небольшое число спортсменов, все пойдут в абсолютке – без деления по возрастной и ростовой категориям, - рассказывает Александр Полканов.

Зато лучших спортсменов ждёт серьёзный денежный приз – 50 000 рублей. Остальные участники тоже получат призы от спонсоров соревнований. А зрители – приятное впечатление от турнира, который организаторы обещают превратить в настоящее шоу.

- Хоть это сам по себе и зрелищный спорт, мы планируем ещё разнообразить мероприятие. В естественных паузах, например, во время работы судей с протоколами, для зрителей выступят танцевальные коллективы города. Мы признательны им за поддержку, - поблагодарил собеседник.

Записаться на соревнования желающие могут до 3 сентября включительно по телефону 8-913-504-15-45. Регистрация спортсменов пройдёт 10 сентября, а зрителей ждут в «Арте» 11 сентября в 14.00. Билеты - в кассе кинотеатра.